Gráfico del día- HK.cash (21.02.2025)

El índice Hang Seng subió drásticamente hoy, registrando su mayor ganancia en un solo día en los últimos meses, ya que las acciones tecnológicas chinas lideraron un repunte generalizado. El índice cerró con un alza del 3,7% a 23.362,09, y el sector tecnológico experimentó su salto más significativo en tres años, impulsado principalmente por el excelente informe de ganancias de Alibaba y el creciente optimismo en torno a las capacidades de inteligencia artificial de China. El renacimiento del sector tecnológico Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Alibaba se dispararon casi un 14% después de informar de unos resultados trimestrales impresionantes, con unos ingresos que superaron las estimaciones y un fuerte crecimiento en sus negocios principales. El agresivo impulso de la empresa hacia la inteligencia artificial, en particular la declaración del director ejecutivo Eddie Wu de que el desarrollo de la AGI era su "objetivo principal", ha reavivado el interés de los inversores en las acciones tecnológicas chinas. El índice tecnológico Hang Seng se disparó un 6,37% a niveles no vistos desde principios de 2022, lo que marca una entrada decisiva en territorio de mercado alcista. Rendimiento superior de la tecnología. Fuente: Bloomberg L.P. Catalizador de IA y respaldo político El repunte cobra impulso adicional gracias al reciente avance de DeepSeek en materia de IA, que ha impulsado una reevaluación más amplia del potencial de las empresas tecnológicas chinas en la carrera mundial de la IA. La reciente reunión del presidente Xi Jinping con Jack Ma y otros ejecutivos tecnológicos también ha reforzado el sentimiento, lo que sugiere un entorno regulatorio más favorable para el desarrollo del sector. Este cambio en la postura política ha ayudado a impulsar una notable ganancia de 1,3 billones de dólares en las acciones chinas a medida que los fondos globales se agolpan en el mercado. Reformas estructurales y transición económica Si bien la respuesta inmediata del mercado es abrumadoramente positiva, algunos analistas mantienen una postura cautelosa. El estratega jefe de mercado de Lazard Inc., Ron Temple, aboga por un enfoque de "alquiler, no posesión", y enfatiza la necesidad de importantes reformas estructurales para sostener estos brotes de crecimiento. Esta perspectiva gana relevancia a medida que los funcionarios chinos, encabezados por el primer ministro Li Qiang, presionan por un reequilibrio económico hacia el consumo interno y la expansión del sector de servicios. Perspectivas futuras De cara al futuro, la trayectoria del mercado probablemente se verá influida por varios factores clave: El éxito de los esfuerzos de reequilibrio económico de China hacia un crecimiento impulsado por el consumo

Los avances en curso en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, en particular a medida que el Secretario del Tesoro Scott Bessent se relaciona con sus homólogos chinos

La evolución de las capacidades de inteligencia artificial de China y la competitividad global de su sector tecnológico

La eficacia de las medidas gubernamentales para apoyar a la empresa privada y los mercados de capitales El repunte actual, aunque impresionante, necesitará un apoyo político sostenido y un progreso concreto en las reformas económicas para mantener su impulso hasta 2025. HK.cash (Intervalo D1) El Hang Seng, representado por HK.cash, se acerca a su máximo de octubre en 23.471. Para los alcistas, la próxima resistencia se establece en el máximo de diciembre de 2021 de 24.331, seguido por el pico inferior de un doble techo en 25.114. Los bajistas, por otro lado, intentarán romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, apuntando al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI se encuentra en la zona de sobrecompra, lo que podría sugerir una posible corrección o enfriamiento. Mientras tanto, el MACD continúa mostrando divergencia alcista. Fuente: xStation

