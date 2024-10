Gráfico del día: HKcash (14.10.2024)

Las bolsas chinas, al menos por ahora, no pierden la esperanza de nuevos paquetes de estímulo económico. Aun así, el optimismo y el vertiginoso crecimiento se han ralentizado un poco desde la semana pasada. En una conferencia de prensa celebrada el sábado, China dio pocos detalles sobre los nuevos estímulos a la economía, lo que fue una ligera decepción. Aun así, el regulador financiero afirma que reducirá los costes de financiación para las pequeñas y medianas empresas, lo que debería respaldar a la economía clave del mundo a largo plazo. Por otro lado, sin embargo, la lectura del IPC chino que conocimos ayer apuntaba a más problemas económicos en China. La lectura de septiembre se situó en el 0,4% interanual frente al 0,8% interanual esperado y la última lectura del 0,6%, lo que indica que el consumidor local todavía no tiene necesidad de excederse en el ahorro para el consumo. Lo que es peor, sin embargo, es que los datos ya corroboran los datos a nivel más macro sobre la balanza comercial exterior, que también resultaron ser una decepción. En septiembre, las exportaciones (es decir, la visión de la demanda mundial) crecieron un 2,4% frente al 6% esperado y la lectura anterior del 8,7%. Las importaciones, por otro lado (una visión de la demanda china) fueron del 0,3% frente al 0,8% esperado y la lectura anterior del 0,5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este punto, el Hang Seng está perdiendo terreno ligeramente, borrando los beneficios moderadas del comienzo de la sesión. HKcash volvió a probar el máximo establecido por la estructura 1:1 del rebote técnico ascendente que vimos en el mercado a fines de octubre de 2022 (que alcanzó su punto máximo en enero de 2023). Un movimiento de la misma magnitud ahora terminó en el límite superior establecido por el mismo rango (23.123; 8300 pips). La clave ahora parece ser si HKcash logrará mantenerse por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas (curva del oro) y superar el nivel máximo anterior. Es a mediano plazo que las reacciones a estas zonas pueden determinar las tendencias futuras observadas en el índice. Fuente: xStation 5

