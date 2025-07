Grafico del día: JP225 (23.07.2025)

El contrato de futuros sobre el índice Nikkei 225 de Japón registra una ruptura alcista tras tres semanas de estancamiento, en respuesta al anuncio nocturno de un acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos (Nikkei 225: +3,7%). El optimismo se está extendiendo a otros mercados asiáticos, aunque la disminución de la incertidumbre comercial vuelve a poner de relieve los desafíos políticos y monetarios de Japón. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A finales de junio, a medida que se deterioraban las relaciones comerciales entre EE. UU. y Japón, el Nikkei 225 cayó cerca de un 3 % desde su máximo local en torno a los 40.800 puntos y entró en un rango lateral entre los 39.320 y los 40.130 puntos. El contrato cotiza ahora en un máximo de un año.

Fuente: xStation5 Despertar en Tokio La consolidación observada en el mercado bursátil japonés en las últimas semanas se debió a la "incertidumbre por todos lados". Por un lado, Donald Trump intensificó repentinamente la retórica arancelaria hacia Japón (aumentando los aranceles del 24 % al 25 %), en una economía que ya rozaba la estanflación, incluso sin medidas proteccionistas. Por otro lado, las próximas elecciones parlamentarias afectaban el sentimiento del mercado y, como se temía, debilitaron al partido gobernante, dando lugar a un gobierno en minoría y una situación de inestabilidad interna. La eliminación de la incertidumbre comercial fue suficiente para despertar el apetito alcista en Tokio. En la red Truth Social, Donald Trump anunció que el arancel sobre los productos japoneses sería del 15 %, incluidos los automóviles, que eran los más vulnerables a la caída de ventas debido a los aranceles. Actualmente, solo 12 valores del Nikkei 225 cotizan en negativo, y el alza está liderada por los fabricantes de automóviles japoneses (Mazda: +17,7 %, Toyota: +14,3 %, Honda: +11,1 %). El optimismo también se extendió a Seúl (Kia: +8,5 %, Hyundai: +7,5 %). La incertidumbre interna gana peso Sin embargo, la euforia viene acompañada de incertidumbre. Tras las elecciones del domingo, el partido del primer ministro Shigeru Ishiba perdió la mayoría en la cámara alta, obteniendo solo 47 de los 50 escaños necesarios. No obstante, Ishiba negó informes anteriores que apuntaban a su dimisión como primer ministro. La inestabilidad política resultante ya ha contribuido a una depreciación del yen, interrumpiendo su reciente tendencia de fortalecimiento. Un yen más débil encarece las importaciones y, combinado con la presión política para apoyar el gasto de los consumidores—especialmente en un contexto de altos precios de los alimentos—, esto coloca al Banco de Japón (BoJ) en una posición complicada. Los responsables del BoJ anunciaron hoy que reanudarán las subidas de tipos de interés, poniendo fin a la pausa motivada por la incertidumbre comercial. Sin embargo, la tasa de referencia real sigue siendo negativa, y el BoJ estima que alcanzar una tasa neutral requeriría un alza adicional de 100 puntos básicos (la tasa actual es del 0,5 %). El repunte de los bonos japoneses ha moderado ligeramente la tendencia alcista del par USD/JPY.

Fuente: XTB Research

