Gráfico del día: Nasdaq-100 (17.09.2024)

El sentimiento en torno al sector tecnológico está mejorando, con el Nasdaq-100 (US100) cotizando más de un 0,6% por encima de los 19.500 puntos hoy, apoyado por las expectativas de un recorte de tasas de la Fed y unos datos aún sólidos de la economía estadounidense. Hoy, el índice podría experimentar una gran volatilidad, cuando se conocerán los datos de ventas minoristas y producción industrial de Estados Unidos. En el primer caso, el mercado espera un ligero debilitamiento con respecto a julio, mientras que una sorpresa positiva podría encontrarse con una reacción igualmente positiva del mercado bursátil. En el caso del sector manufacturero, los inversores esperan una ligera recuperación. El impulso del Nasdaq-100 se vio respaldado por el anuncio de hoy de Microsoft de que aumentará su dividendo y aprobará una nueva recompra de acciones por 60.000 millones de dólares; las acciones están subiendo casi un 2% antes de la sesión de Wall Street. Las acciones de Dell también subieron más del 2%

Intel anunció un acuerdo con Amazon Web Services, lo que provocó que las acciones de la compañía registraran beneficios de más del 7% en las operaciones previas a la apertura y es probable que abran por encima de los $22 por acción. Como resultado, vemos un mejor sentimiento en el sector de semiconductores hoy; Broadcom, entre otros, está subiendo. Parece que el escenario de un recorte de tasas de 50 puntos básicos está electrizando la imaginación de los inversores hoy, mientras que los datos de los EE. UU. (la Fed de Nueva York de ayer) son bastante sólidos. Por otro lado, sin embargo, las lecturas pueden impulsar a Powell a hacer un recorte algo más pequeño y más conservador de 50 puntos básicos. Una encuesta de Bank of America FMS indicó que el sentimiento de los inversores está mejorando antes de la primera flexibilización de la política en los EE. UU. desde 2020. El mercado espera que cuanto mayor sea el recorte, mejor dada la continuación del ciclo, y BofA FMS indicó un repunte en el sentimiento por primera vez desde junio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gráfico del Nasdaq-100 (intervalo H1, D1) El índice está superando el retroceso de Fibonacci 23,6 y las medias móviles exponenciales de medio plazo.

Fuente: xStation5 El índice Nasdaq-100 defendió las caídas en el retroceso de Fibonacci 23,6 de la onda ascendente de 2022 en 18.400 puntos, y desde entonces ha logrado recuperarse unos 1.000 puntos. Actualmente, los contratos están superando la media de 50 sesiones, lo que sugiere un posible impulso alcista para el índice de referencia tecnológico y una prueba de los 20.000 puntos, en el escenario de una reacción positiva a la decisión de la Fed de mañana. Hoy, se puede observar una volatilidad elevada antes y en la apertura del mercado de valores, debido a la publicación de las ventas minoristas y la producción industrial. Fuente: xStation5

