Gráfico del día - Nasdaq 100 (20.09.2024)

La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de recortar los tipos en 50 puntos básicos puede haber sorprendido a los economistas, pero es una buena señal para las empresas tecnológicas, como se pudo ver en marzo de 2020, cuando las acciones tecnológicas se recuperaron. Esta vez entramos en una flexibilización de la política monetaria con herramientas de inteligencia artificial y casos de uso en constante desarrollo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Nasdaq históricamente ha tenido un buen desempeño tras los recortes de tipos de la Fed, como se vio después de las reducciones de marzo de 2020. Sin embargo, la situación actual presenta desafíos únicos. El Nasdaq ha subido a alrededor de 50 puntos básicos, lo que refleja la reacción positiva del mercado al recorte de tipos. El recorte de 50 puntos básicos, que es mayor que el ajuste típico de 25 puntos básicos, podría interpretarse como una señal de la confianza de la Fed en la fortaleza de la economía, lo que potencialmente proporciona un mayor potencial alcista para el índice con una fuerte presencia de empresas tecnológicas en función del menor costo del capital. Septiembre ha sido históricamente un mes estacionalmente débil para el Nasdaq, con un rendimiento mensual promedio de -1,5%. Sin embargo, octubre ha sido uno de los mejores meses históricamente, lo que podría combinar bien con esta importante suavización de la política monetaria. Los inversores deben prepararse para una mayor volatilidad en los próximos días, ya que el mercado digiere por completo el anuncio del FOMC y la conferencia de prensa posterior. La orientación futura de la Fed y el gráfico de puntos actualizado son fundamentales para dar forma al sentimiento del mercado más allá de la decisión inmediata sobre las tasas. Es probable que las acciones tecnológicas, en particular las de empresas de gran capitalización como Apple, Microsoft y Nvidia, sean especialmente sensibles a los comentarios de la Fed y las perspectivas futuras. Nasdaq 100 (Intervalo D1) El contrato US100 cerró ayer por encima del retroceso de Fibonacci del 61,8% y actualmente cotiza por encima de él. La primera resistencia para los alcistas es el retroceso de Fibonacci del 78,6% en 20.204. Romper este nivel podría abrir un camino para volver a probar el máximo histórico. Para los bajistas, el nivel de soporte clave está en el retroceso de Fibonacci del 61,8 %. Si se rompe, las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días podrían ponerse a prueba. Actualmente, el RSI muestra una clara divergencia alcista, aunque todavía se encuentra por debajo del territorio de sobreventa, y el MACD está indicando lentamente una señal alcista.

Fuente: xStation5. Fuente: xStation5.

