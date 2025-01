Gráfico del día: NATGAS (06.01.2025) 🚨

El gas natural comenzó la semana con un considerable salto al alza tras una ola de enfriamiento que se extendió por gran parte de Estados Unidos. Según los últimos datos de la NOAA, el enfriamiento de las temperaturas en relación con los valores promedio durante los próximos 6-10 días se moverá principalmente hacia la costa este inferior, aunque el alcance general del enfriamiento también se está expandiendo hacia el oeste. Casi 60 millones de estadounidenses estuvieron bajo alertas de tormenta de nieve severa el domingo. Fuente: NOAA Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gas natural (NATGAS) ha mantenido consistentemente una tendencia técnica alcista respaldada por las medias móviles exponenciales con pendiente ascendente (curvas azul, morada y dorada en el gráfico). El enfriamiento significativo de las temperaturas debería apoyar el precio de esta materia prima en los próximos días, aunque es importante recordar que los inventarios de gas en una escala acumulativa aún se encuentran dentro de la zona de una desviación estándar del rango de negociación de 5 años. Por lo tanto, cualquier aumento significativo podría ser corregido por el mercado. Fuente: xStation

