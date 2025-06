Gráfico del día – NATGAS (18.06.2025)

Los futuros del gas natural (NATGAS) registran hoy una ligera caída tras haber acumulado tres sesiones consecutivas al alza, impulsados por pronósticos de calor intenso en Estados Unidos, especialmente en la costa este, y por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. La producción doméstica de gas en EE. UU. se mantiene estable, mientras que los precios spot han subido ligeramente. Estos factores —particularmente los patrones meteorológicos— están alimentando un sentimiento alcista en el mercado, ya que se anticipa un aumento significativo en la demanda de refrigeración. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los pronósticos meteorológicos a corto plazo emitidos por la NOAA indican que la costa este de EE. UU. podría enfrentar una ola de calor alarmante en los próximos días. Fuente: NOAA NATGAS (H1 intervalo) Fuente: xStation5 Fuente: NGI _________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

