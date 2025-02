Gráfico del día - NZDUSD (19.02.2025)

El dólar neozelandés se debilitó inicialmente antes de iniciar una recuperación frente al dólar estadounidense hoy, ya que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) realizó su tercer recorte consecutivo de 50 puntos básicos, al tiempo que señaló un ritmo más lento para futuras reducciones. El par NZDUSD se cotiza actualmente a 0,5720, y los inversores analizan las previsiones futuras del banco central en medio de una dinámica global en rápida evolución. Transición a recortes de tasas más cautelosos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La última medida de política del RBNZ fue reducir su tasa de efectivo oficial (OCR) al 3,75% desde el 4,25%, manteniendo su posición como uno de los bancos centrales que más recortó las tasas. El gobernador Adrian Orr ha señalado una transición a recortes más pequeños de 25 puntos en abril y mayo, lo que sugiere un enfoque más calibrado a medida que el banco busca equilibrar la recuperación económica con la gestión de la inflación. Este cambio de estrategia se produce en un momento en que el banco central expresa una creciente confianza en su capacidad para gestionar las presiones sobre los precios y, al mismo tiempo, apoyar el crecimiento. IPC vs. tasas. Fuente: Bloomberg L.P. Dinámica de la inflación y presiones sobre los precios Las perspectivas de inflación presentan un panorama complejo, y las previsiones actualizadas del RBNZ muestran una posible reaceleración hasta el 2,7% a finales de este año. Esta proyección está siendo influenciada por varios factores, incluido el impacto de los movimientos del tipo de cambio, el aumento de los precios de los combustibles y la incertidumbre en torno a los efectos de la política comercial estadounidense. El banco central ha señalado que las presiones sobre los precios a corto plazo pueden seguir siendo volátiles a medida que se manifiestan estas diversas influencias. Contexto global e incertidumbres comerciales El contexto global sigue siendo particularmente desafiante, ya que los mercados están digiriendo la reelección de Donald Trump y las renovadas amenazas arancelarias, que han aumentado las preocupaciones sobre los flujos comerciales internacionales. Las expectativas de crecimiento económico a nivel mundial siguen siendo moderadas, mientras que la creciente fragmentación geoeconómica agrega otra capa de complejidad a las perspectivas. El panorama de políticas entre los principales bancos centrales sigue divergiendo, y el Banco de la Reserva de Australia apenas está comenzando su ciclo de flexibilización, en contraste con el camino más avanzado del RBNZ. Perspectivas futuras y recuperación económica De cara al futuro, el RBNZ ha proyectado que la tasa de interés oficial caerá a aproximadamente el 3% para fin de año, una reducción más agresiva que la indicada anteriormente. Si bien se anticipa una recuperación económica en 2025, los movimientos de la moneda estarán influenciados por varios factores clave, incluidos los próximos datos del PIB interno, los avances en la política comercial mundial, las decisiones de inversión empresarial y el desempeño del sector exportador. Se espera que el mercado laboral muestre signos de mejora en la segunda mitad de 2025, lo que podría brindar un respaldo adicional a la moneda. NZDUSD (intervalo D1) El par NZDUSD se cotiza en su máximo de enero de 0,57224. Para que continúe el impulso alcista, se debe volver a probar la media móvil simple (SMA) de 100 días. Si tiene éxito, podría entrar en juego el rango de 0,5831 a 0,5912. Por otro lado, la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0,56427 actúa actualmente como soporte. El RSI muestra una divergencia alcista con máximos más altos, mientras que el MACD continúa ampliándose.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "