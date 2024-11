Gráfico del día - NZDUSD (27.11.2024)

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha recortado hoy las tasas de interés en 50 puntos básicos hasta el 4,25%. La decisión estaba en línea con las expectativas de los economistas. A pesar de ello, el dólar neozelandés (NZD) se ha fortalecido significativamente desde la decisión y ahora es la moneda más fuerte del G10. La reacción del mercado es bastante contraria a la postura relativamente moderada del RBNZ. Antes del anuncio, el mercado descontaba casi un 30% de posibilidades de un triple recorte de tasas, o 75 puntos básicos. Esto puede haber causado cierta sorpresa y contribuido a la apreciación del NZD. Por otro lado, la mayoría de los economistas y las previsiones del RBNZ coincidían con la decisión publicada. Por este motivo, el escenario de una flexibilización más significativa era mera especulación del mercado. Actualmente, el mercado descontaba un 71% de posibilidades de un doble recorte en la próxima reunión del RBNZ del 19 de febrero, en comparación con casi el 65% antes de la decisión de hoy. Para mayo de 2025, el nivel implícito de las tasas de interés no ha cambiado significativamente y se mantiene alrededor del 3,40%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otra información que puede haber sido percibida como ligeramente agresiva por el mercado fue el comentario del gobernador Adrian Orr durante la conferencia de prensa. Orr señaló que espera una mayor volatilidad de los precios debido a razones geopolíticas, haciendo referencia indirecta a las políticas comerciales de Donald Trump. Resumen de la decisión del RBNZ: La inflación general y básica están cerca del punto medio del rango objetivo del 1-3%; las expectativas de inflación están alineadas.

El crecimiento económico está por debajo del potencial, con una capacidad disponible significativa y un crecimiento débil del empleo.

Es probable que se produzca otra reducción de la tasa de interés a principios del próximo año en febrero si las condiciones siguen siendo favorables.

Las principales economías (EE. UU., China, Europa) muestran un crecimiento moderado con riesgos geopolíticos persistentes.

La junta no ve ningún conflicto entre lograr los objetivos de inflación y mantener la estabilidad financiera.

Se espera que el crecimiento se recupere en 2025, impulsado por tasas de interés más bajas, pero el ritmo sigue siendo incierto.

Fuente: xStation5.

