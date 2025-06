Grafico del día: OIL (13.06.2025)

Los precios del petróleo se dispararon cerca de un 12 % en su punto máximo hoy como respuesta a la fuerte escalada del conflicto entre Irán e Israel. Aunque la mayor parte del alza ha sido recortada desde entonces, el crudo se mantiene por encima de los niveles registrados antes del pánico provocado por la parálisis comercial derivada de los aranceles impuestos por Donald Trump. El actual entorno geopolítico sugiere un cambio de tendencia a largo plazo para esta materia prima energética clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El contrato de crudo OIL venía recuperándose de forma constante desde su reciente mínimo en torno a los 62–62 USD por barril, pero fue la aparición de los primeros reportes sobre la retirada de diplomáticos estadounidenses de las embajadas lo que permitió que el precio superara la zona de resistencia de 66–67 USD.

Fuente: xStation5 Escalada Inevitable El ataque aéreo israelí contra instalaciones nucleares iraníes superó las expectativas de la mayoría de los actores políticos y financieros, incluso en un contexto de informes anteriores sobre la salida del personal diplomático estadounidense de la región. Según los reportes, el ataque mató, entre otros, al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y a varios científicos vinculados al programa nuclear de Irán. Los primeros informes indican daños críticos en infraestructura nuclear clave en Natanz. Dadas las declaraciones de ambas partes, la escalada ahora parece inevitable. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “la operación continuará tantos días como sea necesario”, calificando los hechos como “decisivos para la historia de Israel”. Por su parte, Irán calificó el ataque como una violación de todas las líneas rojas y prometió una represalia ilimitada. Choque de Oferta Alimenta la Especulación Irán produce actualmente cerca de 3 millones de barriles de petróleo diarios, y una mayor escalada representa una amenaza multidimensional para el suministro global. El mercado petrolero ya muestra señales claras de estrés, a lo que la OPEP ha respondido incrementando su producción, aunque las previsiones ya apuntan a posibles caídas en la producción de EE. UU., por ejemplo. Uno de los principales focos de preocupación sigue siendo el Estrecho de Ormuz, por donde fluye cerca del 20 % del suministro global de petróleo. Si Irán respondiera bloqueando el estrecho, podría causar una grave disrupción en las cadenas de suministro y avivar aún más el alza de los precios del crudo. 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí ​​​​​​​

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "