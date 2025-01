Gráfico del día - ORO (03.01.2025)

El oro comienza 2025 con un fuerte impulso después de registrar su mejor desempeño anual desde 2010, y los analistas proyectan más beneficios en medio de los recortes de tasas esperados, las tensiones geopolíticas y las compras sostenidas de los bancos centrales. Dinámica del mercado Tras un beneficio del 27% en 2024, los precios del oro han comenzado 2025 con renovada fuerza, alcanzando su nivel más alto desde mediados de diciembre. El repunte se produce a pesar de que los operadores de fondos redujeron las posiciones largas netas a mínimos de seis meses, lo que sugiere un potencial de mayor alza a medida que se reconstruye el posicionamiento. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los principales bancos de inversión, incluidos JPMorgan, Goldman Sachs y Citigroup, comparten un precio objetivo alcista de $3000 para 2025, citando múltiples factores de apoyo. Factores fundamentales Los analistas destacan varios catalizadores que respaldan el aumento de los precios del oro: Los recortes esperados de las tasas de la Fed reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos

Las crecientes tensiones geopolíticas, incluidos los conflictos en Medio Oriente y las políticas comerciales de Trump

Las compras continuas de los bancos centrales, en particular de los mercados emergentes

La posible reasignación de fondos del mercado monetario de $6,7 billones a medida que disminuyen los rendimientos La demanda asiática Los compradores chinos han surgido como una fuente clave de apoyo, buscando activos de refugio seguro en medio de la debilidad del mercado inmobiliario interno y la depreciación del yuan. Esta demanda ha ayudado al oro a mantener su fortaleza a pesar de las condiciones históricamente desafiantes de fortaleza del dólar y rendimientos elevados. Oro (Intervalo D1) El precio rompió por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días ayer, que coincidió con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, y actualmente se negocia cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 días. Para los alcistas, el nivel clave es el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, que anteriormente ha provocado dos rupturas falsas seguidas de correcciones. Esta vez, sin embargo, el impulso parece favorecer a los alcistas. El RSI está mostrando signos de divergencia alcista, alineándose con un cruce alcista reciente en el MACD, lo que puede indicar un impulso alcista creciente. Estas señales técnicas sugieren potencial para una ruptura alcista si se supera la resistencia clave. Fuente: xStation

