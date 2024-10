Gráfico del día - Oro (18.10.2024)

Los futuros del oro superaron por primera vez la marca de los 2.700 dólares la onza, marcando un nuevo máximo histórico, ya que el metal precioso desafía la dinámica convencional del mercado. El contrato de diciembre alcanzó los 2.725,40 dólares, un 0,66% más, mientras que el oro al contado subió un 0,71% hasta los 2.711,94 dólares. El impresionante rendimiento del lingote se produce en el contexto de un fortalecimiento del dólar estadounidense, que ha ganado aproximadamente un 4% en las últimas tres semanas. Este desafío a la correlación inversa subraya los factores únicos que impulsan el actual repunte del oro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las tensiones geopolíticas siguen siendo el centro de atención, y el conflicto en curso en Oriente Medio, en particular la guerra entre Israel y Hamás, aviva el sentimiento de aversión al riesgo. Los acontecimientos recientes, incluida la supuesta eliminación de un líder clave de Hamás, han intensificado aún más las preocupaciones del mercado, impulsando los flujos de capital hacia activos de refugio seguro a pesar de la fortaleza del dólar. La proximidad de las elecciones presidenciales estadounidenses añade otra capa de incertidumbre. Las encuestas muestran resultados divergentes y los inversores se están posicionando cada vez más para una posible volatilidad. Esta estrategia de "cobertura electoral" se ha manifestado en el aumento de las posiciones largas en oro, ya que los participantes del mercado buscan diversificar sus carteras ante posibles turbulencias políticas. Las expectativas de política de los bancos centrales siguen influyendo en los precios del oro. Si bien el reciente tono agresivo de la Reserva Federal ha respaldado la fortaleza del dólar, los inversores siguen descontando posibles recortes de tasas a medio plazo. Este sentimiento de previsión puede estar contribuyendo al atractivo del oro, incluso ante un dólar más fuerte. Los fundamentos de la demanda siguen siendo sólidos, y los bancos centrales mantienen su oleada de compras de lingotes. Los inversores institucionales occidentales están mostrando un renovado interés en los ETF respaldados por oro, y las tenencias van camino de su quinto mes consecutivo de entradas, la racha más larga desde 2020. El sentimiento del mercado en el sector del oro sigue siendo decididamente alcista. En la reciente conferencia LBMA, los expertos de la industria proyectaron que los precios del oro alcanzarían los 2.917 dólares la onza a finales de octubre de 2025, lo que destaca la perspectiva positiva a largo plazo para el metal precioso. En resumen, el repunte récord del oro se está produciendo a pesar de la reciente fortaleza del dólar, impulsado por una combinación de prima de riesgo geopolítico, cobertura preelectoral, fuerte demanda física y de ETF y expectativas de política monetaria a largo plazo. Mientras persisten las incertidumbres globales, el oro sigue atrayendo un interés significativo de los inversores, superando niveles técnicos clave y afirmando su papel como activo de refugio seguro preferido. La capacidad del metal precioso para recuperarse ante un dólar más fuerte subraya la compleja interacción de factores que influyen actualmente en el mercado del oro. Oro (intervalo D1) El oro cotiza actualmente un 0,7% más alto hoy. Ha marcado un nuevo máximo histórico. El primer soporte será el máximo anterior de 2.685 dólares la onza. A continuación se muestra también una media móvil simple (SMA) de 15 días, que actúa como soporte en esta tendencia alcista. El RSI está entrando en la zona de sobreventa, lo que puede dar a los alcistas otro argumento para el aumento de precios si el indicador permanece elevado. El MACD vuelve a dar una señal de compra en el gráfico diario. Para que los bajistas recuperen el control, el soporte establecido en el máximo anterior y luego en la media móvil simple (SMA) de 15 días debe romperse. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

