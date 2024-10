Gráfico del día - PETRÓLEO (04.10.2024)

Los mercados petroleros experimentaron ayer un espectacular repunte, con el crudo Brent subiendo un 5% hasta alcanzar los 77,62 dólares el barril, su nivel más alto en más de un mes. Este brusco aumento se produce en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio y de la creciente especulación sobre posibles ataques israelíes a la infraestructura petrolera de Irán. El crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) reflejó esta tendencia alcista, cerrando en 73,71 dólares, lo que supone un aumento del 5,15% en el día. Hoy el petróleo continúa su repunte, con el crudo Brent ganando un 0,83% hasta alcanzar los 78,16 dólares y el crudo WTI subiendo más del 0,8% hasta los 74,27 dólares. El catalizador de este repentino repunte fue un comentario del presidente estadounidense Joe Biden. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán, Biden afirmó que "estamos discutiendo eso". Este comentario provocó una onda expansiva en los mercados petroleros, lo que aumentó los temores de posibles interrupciones en los suministros mundiales de crudo. Los factores clave que impulsan el aumento del precio del petróleo incluyen: Tensiones geopolíticas: el conflicto en curso entre Israel e Irán se ha intensificado, y el reciente ataque con misiles de Irán a Israel ha suscitado preocupaciones sobre acciones de represalia. Temores de interrupción del suministro: cualquier ataque a la infraestructura petrolera de Irán podría afectar significativamente al suministro mundial de petróleo, ya que Irán es el séptimo mayor productor de petróleo del mundo. Preocupaciones por el estrecho de Ormuz: las preocupaciones sobre posibles bloqueos en esta ruta de navegación crítica, por la que pasa un tercio del tráfico de petroleros, están aumentando el nerviosismo del mercado. Mayor prima de riesgo: los mayores riesgos geopolíticos están empujando a los operadores a incorporar una prima de riesgo más alta al precio del petróleo. Los precios del petróleo han sido volátiles desde el comienzo de la semana debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio. La principal de ellas es la tensión geopolítica en curso entre Israel e Irán, que se ha intensificado tras el reciente ataque con misiles de Irán a Israel. Esto ha suscitado preocupaciones sobre acciones de represalia y su posible impacto en las cadenas de suministro de petróleo. Los temores de interrupción del suministro son particularmente agudos dado el estatus de Irán como el séptimo mayor productor de petróleo del mundo. A la inquietud del mercado se suman las preocupaciones sobre posibles bloqueos en el Estrecho de Ormuz, una ruta de navegación crítica por la que pasa un tercio del tráfico mundial de petroleros. Los mayores riesgos geopolíticos están empujando a los operadores a incorporar una prima de riesgo más alta para el petróleo, lo que contribuye al aumento general de los precios. Los analistas del mercado están divididos sobre el posible impacto a largo plazo de estos acontecimientos. Algunos advierten que los precios del petróleo podrían dispararse aún más si Israel ataca las refinerías iraníes y Teherán toma represalias atacando otros campos petroleros y refinerías en la región. Otros, sin embargo, señalan factores atenuantes como la débil demanda de China y la capacidad excedentaria de los productores de la OPEP+ de más de 5 millones de barriles por día, lo que podría ayudar a compensar las posibles interrupciones del suministro. Las implicaciones globales de este aumento de precios son significativas y multifacéticas. Existe una creciente preocupación por la inflación, ya que cualquier aumento prolongado de los precios de la energía aumenta la posibilidad de que suban los precios de la gasolina y las facturas de gas y electricidad. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, destacó estas preocupaciones el jueves, advirtiendo del impacto potencial "muy grave" y afirmando que estaba siguiendo los acontecimientos "muy de cerca". Gráfico de estacionalidad Fuente: Bloomberg L.P. Para los comerciantes e inversores, varios factores clave serán cruciales a tener en cuenta en los próximos días. Estos incluyen cualquier anuncio o acción de Israel con respecto a posibles ataques a la infraestructura petrolera de Irán, la respuesta de Irán a posibles amenazas o acciones contra sus instalaciones petroleras y los movimientos en el Estrecho de Ormuz que podrían afectar el tráfico de petroleros. Además, las declaraciones de los miembros de la OPEP+ con respecto a posibles aumentos de la oferta para compensar cualquier interrupción serán monitoreadas de cerca, al igual que los datos económicos globales, particularmente de China, que podrían afectar las previsiones de demanda de petróleo. También la estacionalidad jugará un papel importante, ya que octubre y noviembre son meses históricamente débiles para el petróleo. Si bien el aumento actual de los precios del petróleo es significativo, vale la pena señalar que la reacción ha sido mucho más moderada que la respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, la situación sigue siendo fluida y cualquier escalada adicional podría conducir a movimientos de precios más dramáticos en los próximos días y semanas. El aumento más grande fue históricamente visible en la primera semana después de que comenzaron las tensiones geopolíticas. La sostenibilidad de este repunte de precios dependerá en gran medida de si las tensiones en Medio Oriente se intensifican aún más y conducen a interrupciones reales en el suministro de petróleo. A medida que la situación continúa evolucionando, los participantes del mercado deberán mantenerse atentos y preparados para la volatilidad. PETRÓLEO (intervalo D1) El contrato de crudo Brent, representado por el ticker OIL, se está acercando al nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, que no ha sido un factor importante en los movimientos de precios anteriores. Los niveles clave a tener en cuenta son la media móvil simple (SMA) de 100 días, seguida del retroceso de Fibonacci del 61,8%, que ha actuado comoResistencia anterior. Para que los bajistas tomen el control, el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, alineado con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 76 dólares, es el punto de precio crítico que se debe romper. Actualmente, todos los osciladores muestran una clara divergencia alcista tanto en los marcos temporales diarios como semanales, aunque el MACD aún no ha emitido una señal de compra en el gráfico semanal. Fuente: xStation5

