Gráfico del día - PETRÓLEO (11.10.2024)

El petróleo ha estado en el centro de atención de los mercados en las últimas semanas y parece estar en camino de cerrar otra segunda semana al alza cerca de los 79 dólares por barril de Brent (OIL). Ayer, el gabinete de guerra de Israel, encabezado por Netanyahu, debatió una respuesta militar a Irán. La respuesta aún no se ha producido, pero constantemente llega más información desde Oriente Medio, que muestra el curso de las hostilidades en el Líbano, con Teherán una vez más involucrado en los comentarios. Parece que el lado estadounidense puede estar algo sorprendido por la postura de Israel, y los informes de prensa recientes indicaron que el presidente Biden y sus asesores estaban sorprendidos por un plan propuesto para un ataque de escalada que Israel probablemente (aunque en un momento no especificado) pretende llevar a cabo, golpeando la infraestructura crítica iraní. Esto también lo sugirió Al-Arabiya TV.

El ataque con cohetes de ayer contra las posiciones del ejército de las Naciones Unidas en el Líbano causó más controversia, después de lo cual la Casa Blanca transmitió públicamente que esperaría una explicación. El Líbano también anunció que está moviendo parte de su ejército al sur, donde repelerá los ataques del ejército israelí, e Irán pidió a Jerusalén que deje de bombardear edificios residenciales libaneses.

Todo indica que Netanyahu pretende llevar a cabo un plan para una "victoria total" sobre Hezbolá y no quiere detener la operación militar en el Líbano hasta que se logre el objetivo. Tal escenario implica naturalmente un aumento de las tensiones en la región y potencialmente otro movimiento militar por parte de Irán, que está bajo presión de un "mundo árabe" preocupado por la situación libanesa.

Fitch señaló acertadamente que las tensiones geopolíticas están mejorando efectivamente el sentimiento del mercado petrolero, aliviando el entorno de demanda globalmente todavía bastante "blando". Israel parece decidido a continuar las operaciones militares en la región, e informó de un ataque a otro líder de Hezbolá, Wafiq Safa, que resultó gravemente herido.

La atención del mercado petrolero también está centrada en una conferencia de prensa el sábado, cuando se espera que el ministro de finanzas de China anuncie medidas de estímulo adicionales para impulsar la economía. Los inversores y economistas esperan que Pekín utilice hasta 2 billones de yuanes (283.000 millones de dólares) en nuevos estímulos fiscales en su intento de promover el PIB y restablecer la confianza de los inversores. Con las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina, en las que la victoria de Trump podría indicar un apoyo potencialmente más fuerte a Israel por parte de Washington, la situación en Oriente Medio amenaza con escalar realmente, y un aumento de las tensiones desde los niveles actuales podría llevar a que el petróleo rebote por encima de los 80 dólares por barril. Un escenario de este tipo también será crucial para el ciclo de recortes de tipos de Estados Unidos, ya que el aumento de los precios de los combustibles, que la Reserva Federal no supuso en septiembre, podría limitar efectivamente la escala de flexibilización de la política en Estados Unidos a un máximo de un recorte este año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gráfico del precio del petróleo (OIL, intervalo H1) En cuanto al petróleo, vemos una formación de bandera alcista potencialmente atractiva, en la que el nivel de resistencia clave se mantiene sin cambios en los 80 dólares por barril. Un posible fuerte impulso alcista podría abrir el camino a los 90 dólares por barril. Los alcistas han logrado rebotar en el soporte de los niveles de Fibonacci 38,2 y 23,6, en gran medida debido a las tensiones persistentemente altas en la región de Oriente Medio. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "