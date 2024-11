Gráfico del día - Petróleo(19.11.2024)

Los precios del petróleo subieron más de un 3% ayer, con el crudo Brent cerrando en 73,12 dólares y el WTI en 69,16 dólares, impulsados ​​principalmente por importantes interrupciones del suministro y la escalada de tensiones geopolíticas. La respuesta inmediata del mercado se produjo tras la noticia de una interrupción total de la producción en el campo Johan Sverdrup de Noruega, el mayor campo petrolífero de Europa occidental con una producción de 755.000 barriles por día, debido a un corte de energía en tierra. Para aumentar las preocupaciones sobre el suministro, el campo Tengiz de Kazajstán, operado por Chevron, ha reducido la producción en un 28-30% debido a los trabajos de mantenimiento en una caldera de recuperación de calor, y se espera que las reparaciones continúen hasta el 23 de noviembre. Estas interrupciones combinadas han eliminado temporalmente casi 1 millón de barriles por día del suministro global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos están operando actualmente a las tasas estacionales más altas en más de tres décadas, procesando 9,31 millones de barriles por día. Este aumento de la actividad está impulsado por una sólida demanda de productos de México y Brasil, y se prevé que las exportaciones de productos estadounidenses alcancen los 2,96 millones de barriles por día este mes, lo que marca un máximo de siete años. La fuerte demanda de exportaciones ha impulsado los márgenes de refinación (diferencial de 3-2-1) a sus niveles más altos desde agosto. El mercado también está respondiendo a la escalada de tensiones en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que la administración Biden ha permitido a Ucrania utilizar armas de fabricación estadounidense para ataques profundos en Rusia. Este desarrollo ha introducido una prima de riesgo geopolítico adicional en los precios del petróleo, en particular después del mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania en casi tres meses. Mientras tanto, las principales compañías petroleras, incluidas BP, Shell y Equinor, están volviendo a las inversiones tradicionales en petróleo y gas, reduciendo sus planes de transición energética en medio de preocupaciones por la rentabilidad de las energías renovables. Este cambio estratégico se produce a pesar de las proyecciones de la AIE de que la demanda máxima de petróleo se alcanzará a finales de la década y de las previsiones de un posible excedente de oferta de 1 millón de barriles al día para 2025. La estructura del mercado del WTI ha pasado a una situación de contango por primera vez desde febrero de 2024 antes del vencimiento del contrato de diciembre, lo que indica preocupaciones por un exceso de oferta a corto plazo a pesar de las interrupciones actuales del suministro. Este desarrollo técnico, combinado con una ampliación del diferencial Brent-WTI, sugiere una complejidad subyacente del mercado, ya que los operadores equilibran las limitaciones de oferta inmediatas frente a las incertidumbres de la demanda a largo plazo.

PETRÓLEO (intervalo D1) El petróleo cotiza cerca de la resistencia clave en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. El RSI muestra una divergencia alcista gradual, con el MACD acercándose a una posible señal de compra. Los alcistas pretenden volver a probar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 74,04 dólares, mientras que los bajistas se centran en los mínimos de septiembre. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "