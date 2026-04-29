Gráfico del día: petróleo (29.04.2026)

Los precios del petróleo se dispararon después de que Donald Trump publicara un mensaje en Truth Social sugiriendo que las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán podrían persistir durante algún tiempo. El presidente afirmó directamente que Irán “no sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear” y que debería “ordenarse”, lo que el mercado interpretó como una señal de que la administración no tiene intención de ceder en cuestiones críticas para la apertura del estrecho de Ormuz. El precio de los futuros del crudo Brent subió hasta los 107,84 dólares por barril.

Casi el 20% de los suministros globales de petróleo y GNL pasan por el estrecho de Ormuz, y su cierre prolongado ha empujado al mercado global a un ritmo sin precedentes de agotamiento de reservas, estimado en 11–12 millones de barriles por día. Goldman Sachs advierte que el mercado petrolero global podría pasar de un superávit de 1,8 millones de barriles diarios en 2025 a un déficit de 9,6 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026.

La dureza de la retórica de Trump se alinea con informes del Wall Street Journal, según los cuales el presidente ha ordenado a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado e indefinido de los puertos iraníes, rechazando tanto la opción de reanudar los ataques aéreos como la de retirarse del conflicto. Las demandas diplomáticas de Irán incluyen reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones y el control del estrecho de Ormuz, lo que hace que un acuerdo a corto plazo parezca poco probable.

Los últimos datos del American Petroleum Institute confirman que el cierre de la ruta se está traduciendo en escasez física real, y los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos cayeron en 1,79 millones de barriles por segunda vez consecutiva. Las reservas de gasolina se han reducido en más de 8,47 millones de barriles, lo que indica un endurecimiento estructural profundo de la oferta, más allá de un simple aumento especulativo de los precios.

Los precios del petróleo han subido con fuerza en los últimos días y se acercan a sus máximos locales recientes. Si la situación respecto a Irán no mejora, no se puede descartar que los precios puedan, teóricamente, volver a superar los 110 dólares por barril.

Fuente: xStation