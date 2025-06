Gráfico del día - PLATINO (09.06.2025)

El platino vuelve a ser hoy el metal precioso con mejor desempeño, con una alza del 3,5 %, alcanzando máximos de cuatro años. El metal ha protagonizado un impresionante repunte de casi el 30 % desde sus mínimos del 7 de abril de 2025, fecha que coincidió con el punto álgido de las tensiones comerciales vinculadas a Donald Trump. Hoy observamos una debilidad sostenida del dólar estadounidense , que cae más del 0,3 % , lo que contribuye a mejorar el sentimiento en el mercado de metales. Los inversores no solo están apostando por el platino, sino que también compran activamente plata , cuyo precio ha subido a niveles no vistos desde 2011 , superando ya los 36 dólares por onza .

La posible desescalada de las tensiones comerciales mejora la perspectiva general para los metales, y el platino ya acumula seis semanas consecutivas de subidas. Los principales impulsores siguen siendo la incertidumbre geopolítica, las preocupaciones sobre la deuda fiscal soberana (incluida la de EE. UU.) y los riesgos de desaceleración económica, todo ello en un entorno de alta inflación y fragilidad económica.

El precio del platino está respaldado no solo por el renovado interés en los metales físicos —impulsado por la expansión de la oferta monetaria (M2) de los principales bancos centrales—, sino también por las expectativas de escasez en el mercado spot, la mejora del sentimiento de demanda industrial y los flujos especulativos técnicos provenientes de los mercados de oro y plata. Otro factor que refuerza su demanda es el renovado interés por parte de casas joyeras y diseñadores, influenciado indirectamente por el estrechamiento de márgenes ante un oro históricamente caro. Este cambio ha redirigido la atención del mercado hacia el platino, un metal que en los últimos años había caído en desuso. Cabe destacar que el platino es más escaso que el oro, lo que refuerza su atractivo a largo plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil PLATINUM (D1)

Fuente: xStation5

