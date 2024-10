Gráfico del día: SILVER (21.10.2024)

La plata y el oro han continuado con los fuertes beneficios de casi toda la semana anterior. Hoy se puso a prueba el nivel de 2.732 dólares por onza de oro, mientras que la plata añadió más del 1,3% intradía y subió por encima de 34 dólares. Una apreciación tan grande de los metales preciosos es principalmente el resultado de la incertidumbre geopolítica, que se vio exacerbada después del fin de semana por el ataque con aviones no tripulados a la residencia privada del Primer Ministro israelí. Además, el ciclo de recortes de las tasas de interés está avanzando, lo que hace que las asignaciones de capital en tiempos relativamente inciertos sean aún más atractivas en el caso de los metales preciosos. Desde un punto de vista técnico, la plata mantiene las bases de una tendencia alcista, como lo indican los promedios móviles dirigidos al alza, que además (en el caso del promedio de 50 semanas) mantuvieron la tendencia general en agosto de este año. En este punto, parece que la principal zona de control para la oferta y la demanda es el nivel de 34 dólares mencionado anteriormente. Mantenerlo a largo plazo podría ser clave para mantener la tendencia alcista general de la plata en el largo plazo. A largo plazo, por otro lado, se espera que la zona de 35 dólares sea un nivel de resistencia importante. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

