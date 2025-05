Grafico del día - US100

El índice Nasdaq 100 retrocedió un 0,5 % hasta los 20.824 puntos el martes, moderando el explosivo repunte del 4,4 % del lunes, mientras los inversores esperaban los datos clave de inflación y reevaluaban la tregua comercial entre EE. UU. y China. El optimismo por la tregua comercial se diluye tras el repunte del lunes Los inversores adoptaron una postura más cautelosa en torno al acuerdo de reducción arancelaria de 90 días que rebaja los aranceles de EE. UU. a las importaciones chinas del 145 % al 30 %, y los aranceles chinos a productos estadounidenses del 125 % al 10 %. Aunque representa un avance sustancial, persisten las preocupaciones por la falta de detalles y el potencial de volatilidad futura. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril se publicará hoy, y ofrecerá la primera lectura sobre cómo han afectado los aranceles de Trump a la inflación. Se espera que la cifra muestre presiones de precios persistentes y podría influir significativamente en las decisiones de tipos de la Reserva Federal. Las previsiones de recesión mejoran a medida que el mercado ajusta expectativas Goldman Sachs redujo su previsión de recesión del 45 % al 35 %, mientras que los mercados de predicción indican una caída de las probabilidades de recesión al 40 % desde el 52 % de la semana pasada. La previsión sobre el calendario de recortes de tipos por parte de la Fed también ha cambiado, anticipándose ahora el primer recorte en septiembre en lugar de julio. Los mercados asiáticos mostraron reacciones dispares: el Nikkei japonés subió un 1,6 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,5 % debido a ventas en el sector tecnológico. US100 (Gráfico diario) El Nasdaq 100, representado por el US100, cotiza actualmente en torno al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, una zona clave que podría actuar como resistencia. Los compradores buscarán volver a probar los máximos anteriores, mientras que los vendedores podrían apuntar a una corrección hacia las medias móviles simples (SMA) de 200 y 100 días, con el nivel de retroceso del 38,2 % como posible objetivo bajista. El RSI muestra una divergencia alcista y se acerca a territorio de sobrecompra, lo que indica que el impulso alcista se mantiene, aunque se recomienda precaución. Por su parte, el MACD continúa ampliando su cruce alcista, lo que sugiere un impulso sostenido.

Fuente: xStation

