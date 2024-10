Gráfico del día - US100 (24.10.2024)

El Nasdaq-100 cerró ayer con una pérdida del 1,60%, aunque las caídas se redujeron parcialmente al final de la sesión. La venta masiva fue impulsada por las empresas de tecnología y consumo. Las mayores perdedoras fueron Arm (-6,67%), Old Dominion Freight Line (-5,45%), CoStar (-5,27%), Palo Alto Networks (-4,76%), Qualcomm (-3,80%), Broadcom (-3,27%) y Meta Platforms (-3,15%). Texas Instruments (TXN.US) La única empresa destacada en el índice ayer fue Texas Instruments (TXN.US), que cerró con un beneficio del 4,01%, la más alta de los miembros del Nasdaq-100. El fabricante de semiconductores publicó su informe trimestral el martes después del cierre del mercado estadounidense. La empresa informó de resultados ligeramente por debajo de las expectativas y emitió previsiones cautelosas para el cuarto trimestre. El BPA previsto se sitúa entre 1,07 y 1,29 dólares, y se espera que los ingresos se sitúen entre 3.700 y 4.000 millones de dólares, cifra inferior a las expectativas de los analistas. Sin embargo, la demanda de las acciones se vio impulsada por las sólidas ventas a China, en particular en el sector de la automoción. El director ejecutivo Haviv Ilan mencionó que la empresa está estableciendo nuevos récords de ventas en China (especialmente de chips para vehículos eléctricos) y las perspectivas son prometedoras. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil US100 (intervalo D1) Hoy, los alcistas están intentando recuperar algunas de las pérdidas, y los futuros del Nasdaq-100 subiron un 0,40% en la primera parte del día. La mejora del sentimiento está ciertamente respaldada por los sólidos resultados de Tesla (TSLA.US), que hicieron que las acciones subieran hasta un 12% en las operaciones posteriores al cierre. Desde una perspectiva técnica, la zona de soporte clave para la tendencia bajista actual sigue estando en los 20.000 puntos, mientras que el nivel de resistencia superior está en torno a los 20.600 puntos. Fuente: xStation 5

