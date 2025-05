Gráfico del día: US100 (29.05.2025)

El contrato US100 volvió a registrar una dinámica alcista tras los sólidos resultados de Nvidia (NASDAQ: Nvidia), que confirmaron que la demanda por soluciones de inteligencia artificial sigue siendo robusta. La compañía disipó los temores sobre una posible caída en los márgenes y presentó previsiones de ingresos prometedoras, a pesar de las pérdidas esperadas en ventas a China. El informe de resultados también incluyó elementos clave desde una perspectiva geopolítica. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, elogió al presidente de EE. UU. por su “visión audaz” para reconstruir la industria estadounidense, y al mismo tiempo solicitó una reducción en los controles a las exportaciones de chips de IA hacia China. Huang argumentó que el desarrollo de IA en China es inevitable, y que limitar deliberadamente la exposición de Nvidia a ese mercado podría debilitar el liderazgo tecnológico actual de Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados de Nvidia, junto con el fallo judicial que bloquea parcialmente algunos de los aranceles impuestos por la administración Trump, están generando un renovado optimismo en el sector de semiconductores a nivel global. Este sentimiento se refleja principalmente en las subidas en la Bolsa de Hong Kong, mientras que en Europa destacan empresas como ASML (+3 %). Datos clave del informe del primer trimestre fiscal de 2025: Ingresos: 44.100 millones de USD (+69 % interanual, consenso: 43.300 millones)

Segmento de centros de datos: 39.100 millones de USD (+73 % interanual, consenso: 39.200 millones)

Gaming y PC con IA: 3.800 millones de USD (+42 % interanual)

BPA (No-GAAP): 0,81 USD (+11 % frente al consenso de 0,73 USD)

Margen bruto (No-GAAP): 61,0 % (ajustado: 71,3 %) Previsiones clave para el segundo trimestre fiscal de 2025: Ingresos: 45.000 millones de USD (±2 %, consenso: 45.900 millones)

El US100 se ha mantenido cerca de niveles de sobrecompra durante casi dos semanas, a pesar de la persistente incertidumbre regulatoria y macroeconómica. El contrato se aproxima a una zona de resistencia clave entre los 22.000 y 22.300 puntos, donde el Nasdaq 100 ha marcado repetidamente máximos históricos. Fuente: xStation5

