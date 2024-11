Gráfico del día - US100 (30.10.2024)

Con los resultados de ayer de empresas como Alphabet (GOOGL.US) y Advanced Micro Devices (AMD.US), y los informes de Microsoft (MSFT.US) y Meta Platforms (META.US) que se publicarán hoy, después de la sesión estadounidense (posiblemente los resultados más importantes para Wall Street fuera de Nvidia), es difícil no centrar la atención en el índice US100 hoy, donde el alza del sólido informe de Alphabet se vio compensada por una reacción negativa a los resultados del fabricante de chips AMD. Ahora el US100 ha bajado ligeramente, pero la situación puede cambiar significativamente antes de la apertura de la sesión estadounidense. Antes de la sesión, Caterpillar y AbbVie presentarán sus informes financieros. A raíz de los resultados más débiles de AMD, las acciones de Nvidia también están bajando casi un 1% hoy antes de la apertura, y el sector de semiconductores en general puede ver una presión al menos temporal. Por su parte, las acciones de Alphabet suben casi un 7% antes de la apertura, lo que eleva su capitalización de más de 2 billones de dólares a casi 70.000 millones de dólares.

Además de los resultados de las principales empresas de EEUU (cloud computing, IA y software, y publicidad digital), hoy conoceremos el informe ADP (12:15 GMT) donde el mercado espera para octubre una variación del empleo de 110.000, frente a los 143.500 de septiembre, en el mercado laboral privado estadounidense, así como la lectura del PIB y del gasto de los estadounidenses (12:30 GMT). Como resultado, la volatilidad del mercado en la apertura de hoy podría ser bastante alta. Al mercado probablemente le gustaría ver un ADP bastante sólido y en línea con las expectativas y una dinámica del PIB anual cercana al 3% de crecimiento anual (expectativas 2,9% interanual, índice de precios 1,9% interanual tras el 2,5% interanual de septiembre). Datos más débiles o en línea con las expectativas podrían debilitar al dólar, mientras que una sorpresa "al alza" podría hacer que el capital vuelva a invertir en dólares, lo que respaldaría los rendimientos. Resultados de Alphabet y AMD Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Alphabet informó de un aumento interanual del 15% en los ingresos, que ascendieron a 88.270 millones de dólares, y unos beneficios por acción superiores a las previsiones (2,12 dólares frente a las previsiones de 1,84 dólares). El beneficio operativo aumentó un 28% interanual y los ingresos de Google Cloud aumentaron un 35% interanual. El margen operativo fue un récord del 32%. La empresa indicó que el CAPEX del año que viene será superior al de 2024 (lo que parece una señal positiva para las empresas de hardware de IA).

En el contexto de la alta valoración, AMD decepcionó las expectativas "no oficiales" de los mercados. Los beneficios por acción se situaron en 0,9 dólares, en línea con las previsiones, y los ingresos solo superaron ligeramente las expectativas de 6.710 millones de dólares, aumentando hasta los 6.800 millones (un crecimiento interanual del 17%). Los ingresos en centros de datos aumentaron un 122% interanual. A pesar de citar una serie de catalizadores de IA, se espera que los ingresos del cuarto trimestre se sitúen entre 7.200 y 7.800 millones de dólares, frente a los 7.550 millones de dólares previstos por Wall Street. La compañía elevó su previsión de ingresos anuales por IA a 5.000 millones de dólares frente a los 4.500 millones previstos anteriormente. Gráfico del US100 Las últimas tres rachas alcistas del US100 estuvieron cerca de los 400 puntos, y si esta situación se repitiera, el índice va camino de superar la barrera de los 21.000 puntos. Los volúmenes de compra han prevalecido recientemente, el RSI está por encima de los 60 puntos, pero los promedios del MACD parecen 'inclinados' a otro cruce 'alcista'. En un escenario bajista, se debería buscar soporte entre los 20.650 y los 20.500 puntos. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "