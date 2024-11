Gráfico del día - US2000 (11.11.2024)

Los índices estadounidenses están registrando un poderoso repunte alcista, al que se suma el Russell 2000 cada vez más "audazmente"; el índice de pequeñas y medianas empresas estadounidenses, que llevaban meses obteniendo peores resultados que el Nasdaq o el S&P 500. Hoy en día, los futuros del Russell 2000 (US2000) de referencia están experimentando los mayores beneficios de todos los contratos de índices estadounidenses. En 2016, cuando Trump ganó las elecciones, fue el Russell el que se convirtió en el mayor "beneficiario" de la victoria, y posteriormente obtuvo mejores resultados que el S&P 500 durante muchos meses. Los inversores esperan que se repita este escenario y que las empresas más pequeñas vuelvan a seguir el manual de Wall Street. Las tasas de interés en Estados Unidos ya han caído 75 puntos básicos desde septiembre, respaldando el impulso de las empresas más pequeñas, y es probable que la política en Estados Unidos se relaje aún más, incluso en 2025, cuando el mercado está descontando unos 100 puntos básicos de recortes. Una política monetaria más moderada, con una economía estadounidense bastante fuerte y un posible "apoyo fiscal" parece respaldar el Russell 2000.

Esto, junto con los cambios propuestos por Trump, que incluyen recortes de impuestos, aranceles y presión para "consolidar" las empresas estadounidenses en respuesta a las "nuevas circunstancias" en el comercio global, varias empresas estadounidenses más pequeñas podrían enfrentar la posibilidad de un repunte significativo.

Sólo el miércoles, el índice subió más del 5% después de las elecciones. Esto muestra claramente cuán altas son las esperanzas del mercado en cuanto a la victoria de Trump y la mejora del sentimiento entre las empresas más pequeñas. Actualmente, este impulso alcista continúa y, desde principios de año, el Russell ha subido casi un 20%, todavía menos que el S&P 500, que ha aumentado un 26%.

Los múltiplos, valoraciones promedio de las empresas en Russell 2000, indican una subvaluación en relación con sus contrapartes más grandes. Por ejemplo, la relación precio/beneficio del Russell 2000 es 17, en comparación con más de 30 para el Nasdaq y 22 para el S&P 500, donde el promedio histórico se acerca a 19. Valoraciones más bajas, con mejores circunstancias para las empresas más pequeñas. , es otro factor que podría orientar el capital hacia el índice de referencia. Gráfico US2000 (intervalo D1) Los futuros del Russell 2000 se han acercado a niveles iguales a los máximos de 2021, en 2435 puntos; hoy están ganando casi un 1%. Los mercados tienen un claro "apetito" por un nuevo máximo histórico. US2000 se ha acercado al límite superior del canal de precios. El soporte de mediano plazo está alrededor de los 2150 puntos, donde vemos la SMA200 (línea roja) y el límite inferior del canal, así como el retroceso de Fibonacci de 38,2 del impulso alcista de 2023. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "