Gráfico del día: USD-CHF (03.09.2024)

La atención de los inversores se centra hoy en los datos del IPC y el PIB de Suiza y en el PMI del sector manufacturero de EE. UU. del ISM. Una lectura de inflación más débil de lo esperado y un informe de PIB mixto preparan el terreno para dos recortes de tasas anuales completos del BNS a finales de año. La inflación en Suiza se desaceleró más de lo esperado en agosto, lo que respalda la posibilidad de otro recorte de tasas. Los precios al consumidor aumentaron un 1,1% interanual, frente al 1,2% esperado (el IPC aumentó un 1,3% en el mes anterior). Es probable que el Banco Nacional Suizo realice su tercer recorte de tasas este año. Esta perspectiva se ve respaldada por una inflación lenta y una moneda suiza fuerte. Es probable que también ayude a ello la fuerte lectura del PIB del segundo trimestre, que se debió en gran medida al impacto de los eventos deportivos internacionales. La SECO confirmó en un nuevo comunicado que el PIB (ajustado a los eventos deportivos) aumentó un 0,5% intertrimestral en el segundo trimestre de 2024. Este crecimiento fue superior al del 0,3% registrado en los dos trimestres anteriores y ligeramente superior a las expectativas de consenso. El crecimiento en otros sectores fue mixto, lo que refleja la débil demanda interna. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este momento, el mercado monetario estima una probabilidad del 27% de que el BNS decida recortar las tasas en 50 puntos básicos en su reunión del 26 de septiembre. Naturalmente, un recorte de 25 puntos básicos está totalmente descontado en los precios. Se espera que las tasas caigan en un total de 50 puntos básicos para finales de este año. La fijación de precios para un recorte significativo de las tasas en Suiza podría ejercer presión sobre el franco a medio plazo, especialmente gracias a la insignificante prima de riesgo en el contexto de una estrategia de carry trade. Sin embargo, vale la pena recordar que el franco se considera una moneda de “refugio seguro”, por lo que en tiempos de incertidumbre, estos fundamentos pueden pasar a un segundo plano, y el propio franco puede actuar como cobertura contra las turbulencias del mercado. El par USD-CHF se negocia cerca de la zona de mínimos de dos años. En teoría, fuertes recortes de las tasas de interés podrían debilitar el franco suizo e iniciar así un movimiento alcista más amplio a medio plazo. Las zonas de resistencia más importantes en este momento podrían ser las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días (curvas azul, violeta y dorada en el gráfico, respectivamente). Por otro lado, conviene recordar que el mercado espera recortes de las tasas de interés en EE.UU. antes, por lo que es posible que veamos grandes fluctuaciones del tipo de cambio en este par en las próximas semanas. El punto de soporte clave sigue siendo el mínimo local de finales de agosto de este año. Fuente: xStation5.





