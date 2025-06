Gráfico del día – USD/CNH (26.06.2025)

El par USD/CNH se ha mantenido relativamente estable desde comienzos de año, pero recientemente el yuan ha alcanzado su nivel más fuerte frente al dólar estadounidense desde noviembre pasado. El par ha perdido aproximadamente un 2,5 % de su valor desde enero. Esta debilidad generalizada del dólar se manifiesta en todo el mercado, con el EUR/USD superando el nivel de 1,1700 en la jornada de hoy. La presión sobre el billete verde proviene de la incertidumbre comercial, el inminente techo de deuda y los renovados intentos de Donald Trump por socavar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, según informa The Wall Street Journal, que señala que un nuevo titular de la Fed podría ser anunciado ya este otoño. Factores fundamentales en China y el desempeño del yuan El primer ministro chino ha señalado que el país tomará medidas decididas para estimular el consumo, con el objetivo de transformar a China en una potencia de consumo y reforzar la resiliencia económica ante choques externos como desaceleraciones globales y tensiones comerciales. Aunque el ministro de Finanzas reconoce que los desafíos son sin precedentes, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) mantiene la confianza en su capacidad para mitigar sus efectos negativos. Este optimismo, sumado a las previsiones de crecimiento económico positivas por parte de entidades como Goldman Sachs y Citigroup, está atrayendo capital hacia activos chinos, lo que respalda al yuan y lleva al par USD/CNH a sus niveles más bajos desde noviembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cabe destacar que el Banco Popular de China (PBOC) fija su tipo de cambio referencial diario en niveles ligeramente superiores a los estimados por el mercado, lo que sugiere una estrategia de estabilidad controlada para respaldar las exportaciones. Además, la expansión del mercado del oro en Hong Kong está diseñada para fortalecer el papel internacional del yuan, un factor estructural que respalda a la moneda china a largo plazo. Análisis técnico Desde el punto de vista técnico, el par ha mostrado dificultades para ampliar su caída, pero sigue respetando la línea de tendencia trazada desde los máximos previos. Actualmente se está poniendo a prueba un soporte clave, definido por el retroceso de Fibonacci del 23,6 % del gran movimiento alcista iniciado en 2022, cuando el par cotizaba en torno a 6,30 (aproximadamente un 12 % por debajo del nivel actual). El siguiente soporte a corto plazo se encuentra cerca del nivel de 7,14, mientras que a mediano plazo, los inversores podrían tener como referencia los mínimos de septiembre, en torno a 7,00. ___________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "