Gráfico del día: USD-JPY (12.09.2024)

El yen japonés está cayendo frente al dólar a pesar de los comentarios agresivos de Naoki Tamura del Banco de Japón. El banquero indicó que las tasas en Japón deberían subir al 1% pronto, desde el 0,25% actual. En su opinión, la inflación en Japón va camino de alcanzar un crecimiento del 2%, en línea con las proyecciones. El actual marco temporal de tres años del BOJ para las proyecciones de crecimiento e inflación cubre los períodos fiscales 2024 - marzo de 2027. Los comentarios de Tamura pueden ser interpretados por algunos como la "voz de la razón", que resuena mientras el BoJ (muy lentamente) abandona la política reciente. Según Tamura, los mercados están descontando un ritmo muy tranquilo de subidas de tasas del BoJ, y si los banqueros deciden hacerlo, correrán el riesgo de subir las tasas demasiado rápido y probablemente se verán obligados a subirlas drásticamente más adelante. Tamura es conocido por su postura agresiva sobre la política bancaria. Tamura evaluó que la tendencia en el crecimiento de los salarios en la economía es constante, mientras que las empresas japonesas están trasladando más de lo habitual los costos resultantes de las importaciones a los consumidores.

Según Tamura, el país enfrenta escasez de mano de obra en el mercado laboral, lo que crea presiones inflacionarias adicionales. Los datos del BOJ publicados hoy mostraron que la tasa de crecimiento de los precios de los bienes corporativos en Japón se desaceleró por primera vez en ocho meses. Los precios de los bienes corporativos de Japón aumentaron un 2,5% interanual en agosto, frente al 3,0% interanual de julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil USD-JPY (intervalo M30, D1) El USD-JPY retrocedió casi 600 pips durante la noche, luego de las declaraciones de Naoki Tamura de 142,9 a 142,3, pero el movimiento ahora se ha borrado en su totalidad y el par continúa subiendo casi un 0,3%. El impulso alcista se aceleró después de los datos del IPC de ayer de los EE. UU., que fortalecieron al dólar. Hoy, la volatilidad en el par USD-JPY puede acelerarse cuando se publiquen las solicitudes de prestaciones sociales en EE. UU. (el mercado espera un ligero aumento de 227.000 a 230.000) y la inflación del IPP, donde se espera una fuerte caída del 2,2% al 1,8% interanual. Cualquier sorpresa agresiva podría desencadenar otro impulso alcista en el par hacia 144. Parece existir el potencial de un repunte a corto plazo, aunque los factores fundamentales (recortes de la Fed, aumentos esperados en Japón) podrían afianzarse en los límites superiores del canal descendente. El par se negocia muy por debajo de la EMA200 en el intervalo D1, lo que indica una reversión a la tendencia bajista.

