Gráfico del día - USD/JPY (17.06.2025)

El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés a corto plazo sin cambios en el 0,5% y aprobó por unanimidad conservar el calendario vigente de reducción de compras de bonos hasta marzo de 2026. Compras de Bonos del Gobierno Japonés (JGB)

El BoJ también anunció una nueva política de compras de bonos soberanos. A partir de abril de 2026, el Banco reducirá el ritmo del endurecimiento cuantitativo (QT) disminuyendo trimestralmente las compras de JGB en ¥200.000 millones. Bajo este plan, las compras mensuales se reducirán hasta situarse en torno a los ¥2 billones hacia marzo de 2027. La nueva estrategia refleja una preferencia por la transparencia y la estabilidad. Según el gobernador Kazuo Ueda, estas medidas son apropiadas ante riesgos emergentes como los aranceles estadounidenses y la escalada en Oriente Medio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Conferencia de Prensa

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el gobernador Ueda adoptó un tono prudente. Advirtió que existe una “incertidumbre extremadamente alta” vinculada a la política comercial global y a las tensiones geopolíticas, lo que podría afectar tanto al crecimiento económico como a la inflación. Ueda subrayó que cualquier futura subida de tasas dependerá de “datos duros”. La inflación subyacente podría mantenerse en torno al 2%. El gobernador también garantizó una “respuesta rápida” en caso de un repunte en los rendimientos de los bonos a largo plazo, argumentando que el ritmo más lento de QT busca evitar una desestabilización en los ya volátiles mercados de bonos superlargos. Reacción del Mercado

La reacción del mercado fue limitada. Los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años aumentaron ligeramente, mientras que el yen se mantuvo estable, reflejando que las expectativas del mercado eran correctas. Estos movimientos moderados sugieren que los inversores interpretan las decisiones de hoy más como un ajuste estratégico que como un cambio de rumbo. Fuente: xStation 5

