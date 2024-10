Gráfico del día: USD-JPY (24.09.2024)

Los últimos datos económicos de Japón presentan un panorama mixto, con el PMI manufacturero contrayéndose aún más mientras que el PMI de servicios se expande. Esta divergencia económica, junto con la postura cautelosa del Banco de Japón, está creando un entorno complejo para el par USD-JPY, especialmente a medida que aumentan las expectativas de recortes de tasas más rápidos de la Fed en el próximo año. El par USD-JPY ha mostrado vulnerabilidad en las últimas sesiones de negociación a medida que la divergencia entre las políticas de la Fed y el BoJ se vuelve más pronunciada. El reciente recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed, junto con las crecientes expectativas de una mayor flexibilización, ha ejercido una presión significativa sobre el dólar estadounidense. Mientras tanto, la renuencia del Banco de Japón a cambiar su política monetaria ultraflexible está creando una dinámica única para el yen, que se encuentra atrapado en las preocupaciones económicas internas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores deben prepararse para una posible volatilidad en las próximas semanas a medida que los mercados procesan los datos económicos divergentes y se ajustan a las expectativas cambiantes de la política del banco central. Las futuras orientaciones y proyecciones económicas del BoJ serán cruciales para moldear el sentimiento del mercado hacia el yen. Es probable que los exportadores japoneses, en particular los del sector manufacturero, sean muy sensibles a los movimientos del USD-JPY y a los comentarios del BoJ. La continua caída del sector manufacturero es particularmente preocupante, ya que el PMI cayó a 49,6 en septiembre, lo que marca su tercer mes consecutivo en territorio de contracción. Esta caída contrasta marcadamente con el sector de servicios, que sigue mostrando resiliencia con un PMI de 53,9. El debate en curso sobre la recuperación económica de Japón y los objetivos de inflación probablemente se intensificará dados estos indicadores económicos mixtos. A pesar de los desafíos en el sector manufacturero, hay un atisbo de esperanza de que un fuerte consumo privado, impulsado por los aumentos salariales, podría ayudar a sostener el crecimiento económico y potencialmente influir en las decisiones políticas del BoJ en los próximos meses. La posibilidad de recortes más rápidos de las tasas de la Fed podría proporcionar una mayor presión a la baja sobre el par USD-JPY, lo que podría beneficiar a los importadores japoneses y a las empresas con deudas significativas denominadas en dólares. Sin embargo, un yen más débil también podría impulsar las exportaciones japonesas y los beneficios corporativos cuando se repatrien, lo que podría respaldar el índice Nikkei. No obstante, la debilidad económica en curso, en particular en el sector manufacturero, puede seguir creando vientos en contra para ciertos segmentos de la economía japonesa. USD-JPY (intervalo D1) El USD-JPY se está acercando actualmente a una resistencia clave dentro de la tendencia bajista. Este nivel ha actuado como una fuerte resistencia dos veces antes, lo que llevó a una continuación de la tendencia bajista. Desde principios de agosto, se han observado máximos y mínimos más bajos. La resistencia también se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, que sirvió como una fuerte resistencia a fines de agosto. El RSI tiene una tendencia al alza y muestra una divergencia alcista, mientras que el MACD está haciendo má



