Grafico del día - USDIDX (06.11.2024)

Los mercados están impulsados ​​actualmente por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con la mayor volatilidad observada en el dólar, los bonos y las criptomonedas. El índice USDIDX ha subido un 1,65%, el mayor aumento desde el pánico por el COVID en marzo de 2020. Una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es cada vez más probable. Los republicanos tienen actualmente 266 votos electorales, y necesitan solo 4 más para una victoria oficial; sin embargo, la victoria de Trump ya ha sido declarada de manera extraoficial. Hace unos momentos, Donald Trump y su partido pronunciaron un discurso oficial a sus seguidores, mientras que Kamala Harris pospuso su discurso para mañana. Hoy temprano, observamos movimientos de mercado excepcionalmente fuertes, con aumentos en el dólar, los índices y las criptomonedas, y caídas en los bonos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado ya ha descontado por completo la victoria de Trump, y las ganancias adquieren un tono más especulativo y eufórico. En el momento de la publicación, se ha producido un ligero retroceso debido a la toma de beneficios por parte de los inversores especulativos que apostaban por una victoria republicana. El índice del dólar subió brevemente un 1,90% hasta los 105,2000 puntos, pero ahora ha reducido parcialmente las ganancias hasta los 104,9000 puntos (+1,58%). La atención de los inversores se centrará pronto en la decisión del FOMC de mañana. Con la leve corrección actual en el USDIDX, el nivel de soporte clave sigue estando por encima de los 104,5000 puntos, mientras que los niveles por encima de los 105,6000 marcan el comienzo de la siguiente zona de resistencia. Después de unas ganancias tan fuertes, el cierre de hoy será crucial para ver si los alcistas pueden sostener este rally dinámico y especulativo. Fuente: xStation 5

