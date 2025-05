Grafico del día: USDIDX (12.05.2025)

El Índice del Dólar estadounidense registró un alza cercana al 1,1 % en su punto máximo hoy, reflejando el alivio del mercado ante los nuevos acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos. La guerra comercial ha sido suspendida de forma efectiva por 90 días, pero persiste la incógnita: ¿confiarán las empresas en el fin de la incertidumbre y los inversores en la estabilidad de la política estadounidense? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La normalización de las relaciones comerciales podría ayudar al dólar a regresar a los niveles previos al Día de la Liberación. Fuente: xStation5 Los mercados cerraron el viernes con tensión ante la primera ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El fin de semana trajo los primeros informes sobre avances positivos en las conversaciones de Ginebra. No obstante, el optimismo al inicio de la sesión de hoy fue moderado: los comentarios sobre un “buen comienzo” resultaron insuficientes frente a aranceles superiores al 100 % entre las dos mayores economías del mundo. El sentimiento alcista se desató entre las 8:00 y las 9:00 a. m. Durante una conferencia de prensa conjunta, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció una reducción de los aranceles estadounidenses del 145 % al 30 %, en respuesta a una medida casi simétrica por parte de China (del 125 % al 10 %). El acuerdo entrará en vigor este miércoles y se mantendrá vigente durante 90 días. Si bien la tregua comercial entre China y EE. UU. no resuelve la incertidumbre a largo plazo, ofrece a las empresas una ventana crucial para reajustar sus estrategias. Los recortes arancelarios fueron significativamente mayores a lo esperado (las expectativas previas al fin de semana estaban en el rango del 60–80 %), lo que podría aliviar preocupaciones relacionadas con las cadenas de suministro, las presiones de precios y el acceso a los mercados. Para el dólar, esto podría implicar un retorno a los niveles observados antes del Día de la Liberación. En las últimas semanas, la incertidumbre respecto a la política económica del presidente Trump ha generado un sentimiento de “venta de activos estadounidenses”, lo que ha hecho menos atractivos tanto al mercado de acciones como al de bonos. La normalización de las relaciones comerciales podría mitigar la crisis de confianza en torno al dólar; sin embargo, la imprevisibilidad del presidente estadounidense probablemente llevará a los inversores a diversificar sus carteras por regiones. El tipo de cambio del EUR/USD claramente volvió a alinearse con el diferencial de rendimientos entre los bonos a dos años de Alemania y Estados Unidos. La incertidumbre comercial, que se desvanece gradualmente, está desplazando la atención nuevamente hacia factores monetarios —específicamente, el diferencial de tipos de interés entre la Eurozona y Estados Unidos. Fuente: XTB Research La mejora relativa en las condiciones comerciales ha provocado que el euro, el yen y el franco suizo pierdan sus alzas excesivas frente al dólar. Fuente: XTB Research

