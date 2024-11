Gráfico del día - USDIDX (13.11.2024)

Desde su mínimo local a principios de octubre, el dólar ha ganado un 6%. Se trata del aumento más dinámico desde el inicio de la consolidación hace casi dos años. El catalizador de un movimiento tan fuerte fue, por supuesto, las elecciones presidenciales y la prolongación del llamado Trump Trade. Sin embargo, en otros instrumentos (acciones y bonos), ya estamos observando una desaceleración de los beneficios y cierta toma de beneficios. Por el contrario, el dólar sigue apreciándose. El USDIDX cotiza hoy con un alza del 0,16% en torno a los 106 puntos. El mercado ha descontado plenamente la victoria de Donald Trump, y los beneficios incluso adquieren un tono más especulativo y eufórico. Teniendo en cuenta que los republicanos tomarán el poder a finales de enero de 2025, los mercados ya están descontando la presidencia de Donald Trump antes de la transición oficial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde una perspectiva técnica, las últimas seis semanas de beneficios dinámicos han llevado al índice USDIDX al límite superior de un canal de consolidación de dos años por encima de los 106 puntos. Además, se están observando fuertes movimientos en el dólar durante un período en el que la Fed ha comenzado a recortar las tasas de interés. Teniendo en cuenta esto, el potencial de nuevos beneficios parece limitado. Para los alcistas, el nivel de resistencia más importante sigue siendo la zona por encima de los 106 puntos. Fuente: xStation 5

