Gráfico del día - USDIDX (15.10.2024)

El índice dólar (USDIDX) ha bajado hoy un 0,11% tras probar ayer la resistencia en torno al nivel de los 103 puntos. En las últimas semanas, esencialmente desde principios de septiembre, el índice del dólar ha ganado significativamente tras intentar romper por debajo de la barrera de los 100 puntos. Sin embargo, en los niveles actuales, hemos visto fuertes reacciones a la baja en el pasado al probar desde abajo. Por lo tanto, es posible que después de una breve consolidación, el dólar pueda reanudar su caída. Esta perspectiva también está respaldada por la perspectiva de otro recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El dólar se mantiene cerca de niveles de sobrevaluación, según la desviación estándar del USD TWI (índice ponderado por el comercio) durante los últimos 20 años. El índice se calcula como un promedio ponderado del tipo de cambio del USD frente a las monedas extranjeras, y el peso de cada país refleja su participación en el comercio. Considerando esto, podemos observar que el valor del dólar actualmente está inflado, lo que puede deberse principalmente a la situación macroeconómica incierta y a los desafíos que enfrentan otras economías alrededor del mundo.

