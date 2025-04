Grafico del día: USDIDX (24.04.2025)

El dólar vuelve a estar bajo presión tras una serie de declaraciones ambiguas por parte de la Casa Blanca sobre las negociaciones comerciales en curso entre EE. UU. y sus socios. El Índice Dólar estadounidense (DXY) registra una caída de aproximadamente el 0,5 %, mientras los flujos de capital se dirigen principalmente hacia activos refugio, como el yen, el franco suizo y el euro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La pérdida de confianza en el dólar también está impulsando nuevas alzas en el oro. Fuente: xStation5 El acuerdo con China no será rápido La promesa de ayer de normalizar las relaciones con China fue rápidamente minimizada por el secretario del Tesoro de EE. UU. Según Scott Bessent, alcanzar un acuerdo comercial completo podría tardar entre 2 y 3 años, y Estados Unidos no hará ofertas unilaterales a China. Como enfatizó Donald Trump, el resto depende de Pekín. Mientras tanto, Xi Jinping declaró hoy que China trabajará “con otros socios” para restablecer el orden en el comercio internacional. La confusión aumentó luego de que un portavoz del Ministerio de Comercio chino afirmara que “actualmente no hay negociaciones en curso entre China y EE. UU.”, contradiciendo los comentarios recientes de Trump. Trump y su postura ambigua sobre Powell El día también trajo un tercer cambio de tono en la retórica de Trump esta semana hacia el presidente de la Fed, Jerome Powell. El martes, Powell fue calificado por el Presidente como un “gran perdedor”, presuntamente responsable de la desaceleración económica de EE. UU. El miércoles, Trump tranquilizó a los mercados al afirmar que no planeaba destituir a Powell, para luego declarar hoy que el nivel actual de tasas es un “error”. La ansiedad del mercado frente a la postura de Trump sobre Powell parece ser mayor que la generada por el caos comercial observado desde principios de abril. En este contexto, vemos un oro al alza, una volatilidad bursátil récord y una marcada apreciación de las monedas refugio – el yen, el franco suizo y el euro. El dólar se encuentra en su punto más débil desde abril de 2022, y la imprevisibilidad de la política económica estadounidense sigue desviando capital hacia mercados institucionalmente más estables. El dólar ha mostrado un debilitamiento constante frente a las principales divisas desde comienzos del año. En marzo, el euro y el franco se unieron al yen en los primeros puestos del ranking de rendimiento.

Gráfico: ganancias acumuladas en el año (YTD) de las divisas frente al USD.

Fuente: XTB Research

