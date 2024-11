Gráfico del día - USDJPY (14.11.2024)

El dólar estadounidense extiende su tendencia alcista y se fortalece en prácticamente todos los pares de divisas imaginables. Frente al yen, el USDJPY ha alcanzado niveles en los que Japón intervino a principios de este año. Dado el considerable riesgo de que Donald Trump alimente la inflación el próximo año y el riesgo de un endeudamiento excesivo, los rendimientos de los bonos siguen siendo elevados, lo que es bueno para el dólar estadounidense al menos por ahora. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro factor que impulsa al alza el USDJPY es la política monetaria en Japón. Por ahora, los analistas esperan que el BOJ se mantenga inactivo y continúe evaluando las condiciones en su próxima reunión en diciembre. Actualmente se espera que el BOJ aumente su tasa objetivo en 25 puntos básicos hasta el 0,50% en su reunión de enero, seguido de dos aumentos adicionales de 25 puntos básicos en abril y julio, llevándolo al 1,0%. Recordemos que a mediano plazo, la victoria electoral de Donald Trump proporcionará un impulso inflacionario adicional para la economía japonesa al aumentar el costo de las importaciones. En el caso del Banco de Japón, esto generará inquietudes sobre el riesgo de que la inflación supere el objetivo del 2%, lo que incentivará el aumento del costo del dinero en Japón. El par USDJPY está rompiendo la barrera psicológica de los 156 yenes por dólar por primera vez desde julio de este año. Una ruptura sostenida de esta zona podría abrir el camino a nuevos movimientos alcistas hacia la zona 157/158, donde en el pasado fueron una importante zona de control para la demanda y la oferta. El soporte más importante actualmente sigue siendo el máximo local recientemente roto en la zona de 154.600 y el mínimo local cerca de 151.300. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "