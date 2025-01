Gráfico del día - USDJPY (15.01.2025)

El yen japonés gana impulso a medida que los comentarios del gobernador del BOJ, Ueda, amplifican las expectativas del mercado sobre un cambio inminente de política, impulsando movimientos significativos en los mercados de divisas y bonos en medio de crecientes probabilidades de aumento de tasas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estadísticas clave del mercado: Precio actual: ¥157.426,78 (-0,3%)

Probabilidad de aumento de tasas: 74% (enero), 89% (marzo)

Rendimiento del JGB a 2 años: 0,7% (el más alto desde 2008) Perspectiva de política del BOJ Las últimas declaraciones del gobernador Kazuo Ueda han intensificado la especulación sobre un posible aumento de tasas en la reunión de la próxima semana (23 y 24 de enero). El gobernador destacó las alentadoras discusiones sobre salarios de los eventos de año nuevo y las recientes reuniones de gerentes de sucursales, lo que marca un cambio notable en la estrategia de comunicación. Estos comentarios siguen a declaraciones similares a futuro del vicegobernador Himino, que sugieren una mayor coordinación de políticas. Los swaps de índices a un día muestran ahora una probabilidad del 74% de un aumento de las tasas este mes, frente al 60% anterior en el día, lo que refleja una creciente convicción del mercado. Fuente: Bloomberg Financial LP Dinámica de rendimiento Los bonos del gobierno japonés enfrentaron presión de venta, con el rendimiento a 2 años alcanzando su nivel más alto desde 2008 en 0,7%, mientras que el rendimiento a 30 años tocó un nuevo máximo desde 2009. La operación rinban del BOJ vio un aumento de las ventas, lo que presionó aún más los futuros del JGB. Curva soberana de Japón Fuente: Bloomberg Financial LP Posicionamiento de mercado y factores de riesgo Los estrategas de divisas, incluido Rodrigo Catril de NAB, sugieren que el USD/JPY parece atractivo para vender por encima de ¥157, con un rango de negociación esperado a corto plazo de ¥150-158, supeditado a que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantengan por debajo del 5%. La atención del mercado ahora se desplaza a los próximos datos del IPC de EE. UU. y las posibles implicaciones políticas para ambas economías. Postura del gobierno El ministro de Finanzas, Katsunobu Kato, reiteró la disposición del gobierno para abordar los movimientos excesivos de la moneda, en particular los impulsados ​​por los especuladores, al tiempo que enfatizó la estrecha coordinación con el BOJ para lograr los objetivos de estabilidad de precios y poner fin a la deflación. USDJPY (intervalo D1) El USDJPY ha ingresado en una zona crítica asociada con intervenciones cambiarias anteriores. Tras los comentarios de hoy, el par ha caído por debajo de la EMA de 15 días y ligeramente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% desde el movimiento bajista. Para los bajistas, los objetivos clave incluyen la EMA de 30 días y la EMA de 50 días, seguidas del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% desde el movimiento alcista en 154,272. El RSI está señalando una divergencia bajista, lo que sugiere una disminución del impulso alcista, mientras que el MACD está confirmando el sentimiento bajista con sus líneas ensanchándose, lo que indica una aceleración del impulso bajista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "