Grafico del día - USDJPY (18.07.2025)

La inflación subyacente en Japón cayó al 3.3% interanual en junio, desde el 3.7% registrado en mayo, en línea con las previsiones. Este descenso se debió en parte a la reintroducción de subsidios gubernamentales a los combustibles y a una leve caída en los precios del arroz. No obstante, la inflación se ha mantenido por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón (BoJ) durante 39 meses consecutivos. El IPC subyacente —que excluye alimentos frescos y energía— aumentó ligeramente al 3.4%, lo que indica presiones inflacionarias internas persistentes, especialmente en servicios y alimentos. A pesar de la caída de los precios del arroz tras la intervención del gobierno, los precios de los alimentos subieron un 8.2% interanual y la inflación en servicios alcanzó el 1.5%, lo que avivó la especulación sobre una posible revisión de las previsiones de inflación por parte del BoJ y nuevas subidas de tipos. Sin embargo, el banco central se mantiene cauto debido a la incertidumbre en torno a los aranceles de EE. UU. y al crecimiento salarial interno. El yen es la divisa más débil del día, con una caída del 0.4% al 0.6% frente a sus principales pares, reflejo de la cautela de los inversores ante la fragilidad de la economía japonesa y unos datos de inflación más débiles de lo esperado. No obstante, la elevada inflación mantiene vivas las expectativas del mercado respecto a una posible subida de tipos del BoJ a finales de este año. Otros focos de preocupación para la economía japonesa incluyen los aranceles del 25% de EE. UU. que entrarán en vigor el 1 de agosto y unos datos de PIB débiles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par USD/JPY sube un 0.17% hoy, a pesar de la debilidad generalizada del dólar, lo que pone de manifiesto la debilidad relativa del yen. Los inversores también observan de cerca el panorama político japonés en el contexto de las elecciones a la Cámara Alta del 20 de julio, en las que la coalición del Primer Ministro Ishiba corre el riesgo de perder la mayoría. Fuente: xStation 5

