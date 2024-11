Gráfico del día - USDJPY (20.11.2024)

El yen japonés es una de las monedas del G10 más débiles hoy, cayendo entre un 0,50 y un 0,70 % frente a otras monedas importantes, a medida que resurge la incertidumbre en torno al yen. En las últimas semanas, la eficacia de las intervenciones verbales de los diplomáticos japoneses ha vuelto a disminuir. Actualmente, las declaraciones de los principales políticos prácticamente no tienen impacto en el tipo de cambio, y el sentimiento del mercado de la primera mitad de 2024 vuelve a recuperarse. Por ejemplo, la reacción del mercado a los comentarios del ministro de Finanzas de Japón, Kato, el martes fue significativamente menor que el viernes. Si las intervenciones verbales no producen el efecto deseado, es posible que se requieran acciones más tangibles por parte del Ministerio de Finanzas para influir de manera efectiva en el yen. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par USDJPY ha vuelto a superar hoy los 155,5000, subiendo un 0,70 %. La presión vendedora sobre el yen también puede verse exacerbada por la escalada de ayer del conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, y el riesgo de más bombardeos en Ucrania hoy. Esto ha aumentado el riesgo geopolítico, fortaleciendo al dólar y alejando el capital de otros mercados. La presión alcista adicional sobre el USDJPY en las últimas semanas se ha derivado de las elecciones estadounidenses, en las que un dólar notablemente fuerte ha jugado un papel importante. Además, el riesgo de un giro de Estados Unidos hacia políticas proteccionistas podría afectar al comercio internacional, incluidas las exportaciones de Japón. Tanto los factores externos como los internos están agravando la depreciación del yen. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "