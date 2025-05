Grafico del día - USDJPY (23.05.2025)

El dólar estadounidense se debilitó frente al yen japonés, con el par USD/JPY cayendo un 0,5% hasta 143,45, luego de que la inflación subyacente en Japón se acelerara al 3,5% en abril, su ritmo anual más rápido en más de dos años, mientras que las crecientes presiones arancelarias de EE. UU. continúan afectando a la economía japonesa, altamente dependiente de las exportaciones. El repunte inflacionario alimenta expectativas de alza de tasas Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice subyacente de precios al consumidor de Japón aumentó un 3,5% interanual en abril, superando las previsiones del mercado del 3,4% y acelerándose respecto al 3,2% de marzo. Esta cifra representa el nivel más alto desde el 4,2% de enero de 2023 y mantiene la inflación bien por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón por más de tres años. La medida subyacente de inflación, estrechamente seguida por el BOJ, subió al 3,0% desde el 2,9% de marzo. La inflación alimentaria impulsó gran parte del incremento, acelerándose al 7,0% desde el 6,2%, a medida que las empresas implementaron aumentos de precios al inicio del nuevo año fiscal en Japón. Los precios del arroz se dispararon un 98,6% interanual, mientras que el chocolate subió un 31%. Los mercados ya están descontando un aumento de tasas por parte del BOJ tan pronto como en julio, con analistas de ING pronosticando un alza de 25 puntos básicos antes de una posible pausa prolongada debido a las incertidumbres comerciales. Escalan las presiones de la guerra comercial Los datos más sólidos de inflación coinciden con una creciente presión sobre Japón por los aranceles de la administración Trump, incluido un 25% sobre automóviles; un sector que el primer ministro Shigeru Ishiba ha calificado como una "crisis nacional" para la tercera mayor economía del mundo. El principal negociador comercial japonés, Ryosei Akazawa, está llevando a cabo conversaciones intensas con funcionarios estadounidenses, con una cuarta ronda prevista para el 30 de mayo tras las reuniones del fin de semana. La amenaza arancelaria está obligando a empresas japonesas como el fabricante de autopartes Kyowa Industrial a reconsiderar modelos de negocio establecidos hace décadas. La diversificación de esta empresa de 78 años hacia dispositivos médicos se ha visto obstaculizada por aranceles que también afectan a equipos médicos, lo que ilustra el amplio alcance de las barreras comerciales que afectan a la base manufacturera japonesa. Mercado de bonos japoneses bajo presión Sumando volatilidad al yen, el mercado de bonos gubernamentales de Japón ha experimentado una presión significativa esta semana, con los rendimientos de deuda a muy largo plazo alcanzando niveles récord. El rendimiento del bono JGB a 30 años subió al 3,175%, cerca de su máximo histórico de 3,185%, mientras que el rendimiento del bono a 40 años alcanzó un récord del 3,675% el jueves. Una débil subasta de bonos a 20 años subrayó el descenso en el apetito por la deuda japonesa en medio de preocupaciones fiscales y crecientes expectativas inflacionarias. La combinación de una inflación persistentemente por encima del objetivo, una posible restricción monetaria por parte del BOJ y tensiones comerciales con EE. UU. crea un entorno complejo para el par USD/JPY, que probablemente seguirá siendo volátil mientras los mercados ponderan las presiones internas y externas sobre la economía japonesa. USD/JPY (D1) El par USD/JPY cotiza por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. La tendencia bajista persiste tras haber testeado la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El RSI muestra divergencia bajista, formando máximos decrecientes, mientras que el MACD se amplía tras emitir una señal bajista.

