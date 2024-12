Gráfico del día - USDJPY (24.12.2024)

Hoy, en la primera parte del día, conocimos las actas de la decisión sobre las tasas de interés del BOJ de octubre. El Banco de Japón enfatizó su enfoque cauteloso a la hora de subir las tasas. Aunque la volatilidad del mercado de divisas es moderada hoy, el yen está registrando ligeros beneficios, limitados al 0,00-0,15%. El Banco de Japón (BOJ) mantuvo su tasa de interés en un nivel constante del 0,25% en octubre (actas) y de nuevo en diciembre.

Los responsables de la política monetaria señalaron que podrían producirse subidas graduales de las tasas si las tendencias de inflación se mantienen en un nivel adecuado.

Sin embargo, se espera que se produzcan nuevas subidas a un ritmo moderado.

Las preocupaciones sobre la política estadounidense y la incertidumbre económica mundial han llevado al BOJ a adoptar un enfoque cauteloso en materia de política monetaria.

Las condiciones internas siguen siendo moderadamente positivas: se espera que los salarios y el consumo se mantengan altos. Durante la decisión, Ueda mencionó que los nuevos datos de las encuestas sobre salarios estarán disponibles alrededor de marzo/abril, lo que puede resultar en un retraso de los aumentos adicionales por algunos meses más. La reacción de los inversores al tono moderado del BOJ fue moderada. El yen inicialmente se debilitó a alrededor de 157,40 frente al dólar estadounidense. En última instancia, los mercados no se sorprendieron con las actas, y el USDJPY retrocedió a 157,20 después de la publicación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil De cara al futuro, mucho dependerá de los cambios en la política estadounidense bajo la nueva administración y su impacto en las condiciones económicas globales. Los responsables de la política del BOJ enfatizaron la importancia de un crecimiento estable de los salarios para apoyar el consumo y sostener la tasa de inflación. Por lo tanto, desde esta perspectiva, las negociaciones salariales de primavera del próximo año serán un evento clave.

Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "