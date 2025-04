Gráfico del día – USDJPY (25.04.2025)

El yen japonés se debilitó frente al dólar estadounidense este viernes, con el par USD/JPY subiendo un 0.7%, mientras los datos de inflación de Tokio se disparaban y las tensiones comerciales con Estados Unidos continuaban. El aumento de la inflación eleva las expectativas de subidas de tasas La inflación subyacente de Tokio se disparó al 3.4% interanual en abril desde el 2.4% registrado en marzo, superando las previsiones del 3.2%. Esta cifra marca un máximo de dos años, situándose muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón (BOJ). A pesar de estas presiones inflacionarias, se espera que el BOJ mantenga sin cambios las tasas en su reunión del 1 de mayo debido a la incertidumbre comercial, aunque los analistas ahora ven una mayor probabilidad de una subida de tasas en junio o julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las tensiones comerciales impactan las perspectivas de política monetaria El reciente anuncio del presidente Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones de automóviles japoneses y un arancel temporal del 10% a todos los productos japoneses ha complicado la toma de decisiones del BOJ. En respuesta, el primer ministro Ishiba anunció un paquete económico de emergencia que incluye apoyo a la financiación corporativa, subsidios a la gasolina y alivios en las facturas de servicios básicos. Continúa la diplomacia cambiaria El ministro de Finanzas Kato se reunió con el secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, en Washington, acordando un diálogo “constructivo” sobre política cambiaria, mientras se mantenía la postura de que los tipos de cambio deben determinarse por el mercado. El principal negociador comercial de Japón visitará Washington la próxima semana para continuar las conversaciones, y se informa que Japón podría aumentar sus importaciones de soja estadounidense como forma de abordar los desequilibrios comerciales. El yen ya se ha apreciado alrededor de un 9% frente al dólar desde enero, y los participantes del mercado observan de cerca las señales tanto del frente comercial como del monetario. USDJPY (Intervalo D1) El par USD/JPY se está acercando al nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%. Los compradores buscarán probar la media móvil simple de 30 días (SMA), con un objetivo potencial en el nivel del 38.2% de Fibonacci. Por otro lado, los vendedores intentarán empujar el precio por debajo de los mínimos recientes en 139. El RSI está formando una divergencia alcista con máximos más altos, mientras que el MACD se está ampliando tras un cruce alcista.

