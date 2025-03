Gráfico del día – USDJPY (26.03.2025)

El yen japonés fue hoy la divisa más débil del G10. El JPY comenzó a debilitarse bruscamente tras el discurso del gobernador Ueda, que fue percibido por los mercados financieros como moderado. En estos momentos, parte de las pérdidas han sido recuperadas, pero el USDJPY sigue subiendo un 0,11 %, cotizando en 150,1000. El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, centró su discurso en el estado de la economía japonesa y las perspectivas de política monetaria del BOJ. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estado de la inflación: Ueda señaló que, aunque la inflación en Japón está aumentando, la inflación subyacente —que excluye componentes altamente volátiles— se mantiene ligeramente por debajo del objetivo del 2 % del BOJ . Enfatizó que el banco central aún no ha alcanzado plenamente su meta de estabilidad de precios , y que la reciente inflación elevada se debió principalmente a factores temporales que probablemente disminuirán y no justifican un endurecimiento de la política monetaria .

Reconoció que la , contribuyendo a la presión inflacionaria. Sin embargo, aclaró que el . Riesgos inflacionarios: Destacó la necesidad de mantener la vigilancia, ya que la inflación subyacente podría acelerarse más rápidamente de lo que sugieren las proyecciones actuales del BOJ. Los comentarios de Ueda fueron interpretados por el mercado como moderados, lo que sugiere que el BOJ probablemente no subirá las tasas de interés en el corto plazo. Tras su discurso, el yen japonés se debilitó frente al dólar estadounidense, perdiendo un 0,40 % hasta los 150,6000. USDJPY – D1 A largo plazo, el par USDJPY se encuentra en un nivel clave de resistencia, en torno a los 150 JPY por USD. Si se rompe este nivel, podríamos esperar un movimiento hacia el rango de 151,8000–153,0000. En cambio, por el lado bajista, el soporte más cercano se sitúa ligeramente por encima de los 148,8000. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "