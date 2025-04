Grafico del día: USDJPY (31.03.2025)

El yen japonés se destaca frente al resto de las divisas del G10, apreciándose cerca de un 0,5% frente al dólar dos días antes de que Donald Trump anuncie una serie de aranceles recíprocos. Las preocupaciones sobre el crecimiento económico de Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la administración republicana están impulsando los flujos de capital hacia el yen, que, tras la turbulencia de 2024, está recuperando su estatus como “divisa refugio”. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Los temores a una estanflación han presionado a la baja los rendimientos de los bonos estadounidenses, llevando el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años al 4,19%. Una fuerte caída en la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, junto con un índice de inflación PCE superior a lo esperado, han puesto de relieve los riesgos asociados a la política comercial del presidente de EE. UU. Este conjunto de datos marca, sin duda, el inicio de un nuevo dilema para la Reserva Federal, que en su última decisión sobre tasas de interés no abordó el tema de presiones inflacionarias prolongadas y siguió considerando marginal el riesgo de recesión. El sentimiento en los mercados bursátiles es igualmente negativo tanto en Japón como en EE. UU., aunque la caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años sugiere que las preocupaciones sobre la economía de EE. UU. tienen mayor peso para los inversionistas, quienes apuestan fuertemente por un retorno a los recortes de tasas. En Japón, sin embargo, se observa una recuperación del PIB, estabilización tras un periodo de alta inflación y nuevas subidas de tasas hacia un nivel óptimo (aún buscado). Además, el riesgo de una guerra comercial parece menor, dada la estrategia diplomática de Japón, que se alinea con las expectativas de Donald Trump (incluyendo mayor inversión extranjera y reducción del déficit comercial). Una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. ha eliminado las últimas alzas del tipo de cambio USD/JPY.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Los mercados monetarios están anticipando una subida de tasas en Japón durante 2025.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "