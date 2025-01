Gráfico del día - VIX (16.01.2025)

El índice de volatilidad CBOE VIX (VIX) retrocedió ayer casi un 10% y está cayendo casi un 20% desde los máximos locales. Un factor que apoyó esta reacción fue el repunte en Wall Street, donde el S&P subió más de un 1,8% en una sesión. Como resultado, la demanda de coberturas contra la volatilidad cayó, el miedo dio paso a la codicia y los mercados volvieron a la "normalidad", mostrando una fuerte esperanza de que vuelva el "mercado alcista" antes de la investidura de Trump. El ánimo se vio respaldado por: Inicialmente, una inflación del IPP más baja (el martes), seguida (ayer) por un aumento ligeramente menor de lo esperado en la inflación estadounidense, que respaldó el repunte de alivio después de las recientes caídas

Resultados sólidos de los bancos estadounidenses y comentarios de los miembros de la Fed, que sugieren una tendencia desinflacionaria continua, con una economía sólida (Goolsbee, Williams)

Resultados muy sólidos de Taiwan Semiconductor (TSM.US), incluida una orientación por encima de las previsiones, que respaldan el sentimiento del mercado de semiconductores. El hecho es, sin embargo, que la lectura de la inflación fue en realidad bastante mixta, y la inflación seguirá siendo un "tema" del mercado en los próximos meses. Del mismo modo, Trump todavía arrastra consigo una buena cantidad de incógnitas, lo que hace que los primeros meses de su presidencia sean potencialmente un poco estresantes para los mercados. Por lo tanto, una posible subida del VIX, desde sus niveles actuales de extrema sobreventa, sigue siendo viable. El índice ha llegado a las proximidades de 16, donde hemos visto consolidación en las últimas semanas y desde donde ha habido reacciones significativas al alza de los precios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 El impulso bajista de ayer apuntaba a una posible corrección 1:1, tras la cual podría producirse algún intento de rebote. Por otro lado, sin embargo, en el escenario de un retorno del Nasdaq 100 por encima de los 22.000 puntos, no se descarta otro impulso bajista del VIX, y probablemente significaría una prueba en las proximidades de los 14,5 - 15 puntos.

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "