Hang Seng Retrocede un 0,94% en Medio de Inquietudes Económicas

El Hang Seng perdió 167 puntos, equivalente a un 0,94%, llegando a 17.469, tras la fortaleza mostrada en la sesión anterior. Esta caída fue impulsada por las pérdidas en la mayoría de los sectores, mientras los operadores mostraban creciente inquietud por la situación económica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores Clave Desplome del Mercado Chino: Los mercados en China cayeron un 1,7%, a pesar de los sorpresivos recortes en las tasas de interés anunciados por el Banco Popular de China el lunes. Estos recortes no lograron impulsar el optimismo entre los inversores, quienes temen un posible riesgo de crecimiento a la baja en Pekín, especialmente si Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Perspectivas en Wall Street: Los futuros estadounidenses apuntaban a una caída notable en Wall Street antes de la temporada de informes de ganancias, añadiendo presión a los mercados asiáticos. Inflación en Hong Kong: La tasa de inflación anual en Hong Kong alcanzó un máximo de tres meses del 1,5% en junio, influenciada por la reducción de subsidios a la electricidad. Principales Movimientos en el Mercado BYD Electronic Intl. : Las acciones cayeron un 4,7% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett redujera su participación en el fabricante de vehículos eléctricos a menos del 5%.

Semicon Manufacturing : Registró una caída del 3,7% , a pesar del repunte del lunes de su par en Wall Street antes de los informes clave de ganancias en tecnología.

Otros rendimientos empresariales : J&T Global Express : -5,3% Hansoh Pharmaceutical Group : -4,3% Zhaojin Mining Industry : -3,9%

HK.Cash H1 Análisis Técnico El precio de HK.Cash está realizando el pullback anticipado desde la sesión de ayer. Este movimiento se produce tras señales de ruptura de la directriz superior de un triángulo descendente. Sin embargo, la amplitud de la ruptura no logró romper la secuencia de mínimos decrecientes, llevando a los inversores a adoptar una postura defensiva y considerar un posible retroceso modelo Pullback. Situación Actual El precio comenzó el pullback esperado tras no lograr una ruptura decisiva del triángulo descendente.

Actualmente, el precio se encuentra sobre la directriz superior de la figura. Perspectivas Es crucial esperar mayores señales que confirmen si el precio está preparado para realizar un impulso hacia el objetivo técnico.

Existe la posibilidad de que el precio continúe con la consolidación, moviéndose dentro de una estructura a corto plazo lateralizada.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "