Harker de la Fed señala una "disminución de la confianza empresarial" y un aumento de los riesgos de inflación en EE.UU. 🗽USDIDX cae un 0,3%

Patrick Harker, director ejecutivo de la Reserva Federal de Filadelfia, coment贸 hoy sobre la inflaci贸n y los sentimientos econ贸micos en Estados Unidos, se帽alando el aumento de los riesgos inflacionarios, a pesar de la menor confianza en las empresas y los consumidores estadounidenses. Aqu铆 est谩n los comentarios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El gr谩fico de dispersi贸n de puntos de Harker de la Reserva Federal dice mucho, no es pensamiento grupal. Estoy cada vez m谩s preocupado por el estado del d茅ficit p煤blico. Con toda esta incertidumbre, no queremos actuar r谩pidamente. Me preocupa que la disminuci贸n de la presi贸n inflacionaria est茅 en riesgo. La confianza de las empresas y de los consumidores est谩 disminuyendo, lo cual no es bueno. La econom铆a en general parece bien, pero existen amenazas. Me preocupan cada vez m谩s los factores que podr铆an amenazar el estatus de reserva del d贸lar. Es un trabajo en progreso para alinearse con las 贸rdenes ejecutivas. El USDIDX cae casi un 0,3% hoy, extendiendo la venta desde los m谩ximos del 13 de enero en casi el nivel 110 hasta el nivel 103,9 actual.聽Fuente: Plataforma XTB

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "