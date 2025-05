HEICO sube un 6% y alcanza un nuevo máximo histórico tras sólidos resultados del 1T 2025 📈

La estadounidense HEICO (HEI.US), gigante del sector aeroespacial y de defensa, public贸 resultados del primer trimestre de 2025 que superaron ampliamente las expectativas del mercado. Los ingresos crecieron casi un 15% interanual, alcanzando el hito de 1.100 millones de USD, mientras que el BPA (beneficio por acci贸n) super贸 en un 8% el consenso de Wall Street. Las acciones de HEICO suben m谩s de un 6% hoy. Otras compa帽铆as del sector, como Curtiss Wright, tambi茅n han mostrado un fuerte impulso en beneficios, atrayendo nuevos inversores. Factores que impulsan a HEICO HEICO se beneficia tanto de la alta demanda de servicios y repuestos por parte de aerol铆neas comerciales, como de la s贸lida demanda del Pent谩gono y del segmento espacial. La compa帽铆a cuenta con casi el 100% de su cadena de suministro dentro del mercado estadounidense. Un posible catalizador futuro vendr铆a del aumento en la demanda militar impulsada por la iniciativa DOGE, ya que HEICO sigue siendo un proveedor m谩s econ贸mico de componentes cr铆ticos y servicios frente a competidores tradicionales como GE. Adem谩s, obtiene mayores m谩rgenes en la venta de equipos electr贸nicos cr铆ticos y servicios para defensa que en sus productos para el sector comercial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Resultados financieros 1T 2025 鈥 HEICO Ingresos: $1.100 millones vs estimaciones de $1.060 millones

(Crecimiento interanual de 14,9%, superando previsiones en un 3,5%)

BPA (GAAP): $1.12 vs estimaciones de $1.04

(Supera en un 8,1%)

EBITDA ajustado: $297,7 millones vs estimaciones de $281,1 millones

(Margen del 27,1%, supera en un 5,9%)

Margen operativo: 22,6% (sin cambios respecto al a帽o anterior)

Margen de flujo de caja libre: 17,2% (mejora desde el 13,4% del 1T 2024) El Flight Support Group, que incluye productos para el sector militar, lider贸 el crecimiento, con ventas netas r茅cord de $767,1 millones (+19%), impulsadas por un crecimiento org谩nico del 14%. El Electronic Technologies Group tambi茅n tuvo un desempe帽o s贸lido, con ventas netas de $342,2 millones (+7%), gracias a la fuerte demanda de productos espaciales y aeroespaciales. Declaraciones de la familia Mendelsohn (ejecutivos de HEICO):

"Nos complace informar un r茅cord trimestral en ingresos operativos y ventas netas, impulsado principalmente por un crecimiento org谩nico de doble d铆gito en todas las l铆neas de productos del Flight Support Group y tambi茅n en los productos aeroespaciales y espaciales del Electronic Technologies Group." T茅cnico 鈥 Intervalo D1:

Las acciones de HEICO han rebotado casi un 35% desde los m铆nimos de abril. Fuente: xStation5 聽 ____________ 馃搱聽隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders!聽Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp.聽Acceda aqu铆:聽

