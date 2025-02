Heineken sube un 12% en la mejor sesión desde 1989, impulsando al sector cervecero 📈

Las acciones de la cervecera holandesa Heineken (HEIA.NL) subieron m谩s del 12% tras la publicaci贸n de sus resultados semestrales, impulsando una recuperaci贸n entre otras grandes cerveceras como Carlsberg (CARLB.DK) y Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), que tambi茅n registraron alzas cercanas al 3%. Los resultados de Heineken reflejaron un fuerte crecimiento en volumen y expansi贸n de ventas org谩nicas en todos los mercados. La compa帽铆a proyecta un crecimiento de utilidades operativas entre 4-8% en 2025, mientras que los analistas esperaban un incremento interanual del 6%. Este repunte marca la segunda mejor sesi贸n burs谩til de Heineken desde 1989. Expansi贸n del negocio El volumen total de cerveza de Heineken aument贸 un 1,6% interanual, con la marca Heineken logrando un crecimiento r茅cord del 8,8% interanual. Las ventas org谩nicas subieron 5% interanual, alcanzando los 鈧29.900 millones, pero los ingresos totales cayeron 1,2% interanual, situ谩ndose en 鈧35.950 millones, afectados principalmente por efectos de traducci贸n de divisas, que impactaron negativamente en m谩s de 鈧1.600 millones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los segmentos de cervezas sin alcohol y premium fueron los de mejor desempe帽o, contribuyendo a una mejora en los m谩rgenes operativos, que aumentaron en 40 puntos base, pasando del 14,7% al 15,1%. La utilidad operativa creci贸 un 8,3% interanual, alcanzando los 鈧4.500 millones, superando tanto las expectativas de la empresa (8% interanual) como las del mercado (5,3% interanual). Recompra de acciones y menor deuda Flujo de caja libre aument贸 en 鈧1.200 millones interanual , alcanzando los 鈧3.100 millones .

aument贸 en , alcanzando los . Deuda neta cay贸 en 鈧1.100 millones, de 鈧15.800 millones a 鈧14.700 millones. En su comentario, Heineken destac贸 su s贸lido desempe帽o a pesar del d茅bil sentimiento del consumidor en Europa, presiones inflacionarias persistentes y riesgos de devaluaci贸n monetaria en mercados emergentes. No obstante, la compa帽铆a mostr贸 eficiencia operativa, reduciendo 鈧400 millones en costos para 2024. El mercado tambi茅n reaccion贸 positivamente al programa de recompra de acciones de 鈧1.500 millones, que se ejecutar谩 durante los pr贸ximos dos a帽os. El dividendo total para 2024 alcanz贸 los 鈧1,86 por acci贸n, lo que representa un aumento del 7,5% interanual, con un dividendo final de 鈧1,17 por acci贸n. Gr谩fico diario de Heineken (HEIA.NL) Las acciones de Heineken se cotizan actualmente en 鈧76,5, con el sector de alimentos y bebidas del STOXX 600 registrando las mayores ganancias del d铆a. Los resultados del primer semestre de 2024 inicialmente decepcionaron al mercado, pero la acci贸n, tras unas s贸lidas ganancias en la segunda mitad de 2024, est谩 intentando rebotar tras una reciente tendencia bajista, poniendo a prueba la media m贸vil exponencial de 200 d铆as (77 euros por acci贸n, l铆nea roja). Los inversionistas eval煤an positivamente la expansi贸n de la empresa en el segmento premium, que ofrece m谩rgenes de utilidad m谩s altos, as铆 como su crecimiento en cervezas sin alcohol. De cara al futuro, el mercado es optimista respecto a una recuperaci贸n del consumo en Europa, lo que podr铆a traducirse en mayores ventas en todas las categor铆as de productos de Heineken. A pesar de un entorno desafiante, la compa帽铆a sigue expandiendo su negocio, cerrando el segundo semestre del a帽o con una utilidad neta superior a los 鈧978 millones. Fuente: xStation5.

