Hermes cae un 7% en medio de la ola de ventas en el mercado de lujo 📉

Las acciones de los productores de lujo Hermes (RMS.FR) caen un 7% hoy, despu茅s de que Bloomberg informara que la desaceleraci贸n de la demanda en China presion贸 a Tiffany, propiedad de LVMH, a reducir su tienda de lujo "insignia" en Shangh谩i. Podemos ver que las llamadas acciones de lujo est谩n bajo presi贸n hoy, con Hermes, con sede en Par铆s, liderando las ca铆das. Brunello Cucinelli y LVMH (MR.FR) siguen el movimiento a la baja, sin embargo Kering, Hugo Boss y Moncler son menos vol谩tiles hoy. Los inversores esperaban que la demanda de bienes de lujo de alta gama fuera estable y no fr谩gil ante las preocupaciones macroecon贸micas y la menor demanda de los consumidores. Los inversores temen que esta tesis pueda ser puesta a prueba. Los analistas de Stifel redujeron las perspectivas comerciales para Richemont. Incluso Ferrari (RACE.IT) cay贸 un 2% hoy, a pesar de no haber ninguna noticia significativa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽Hermes (RMS.FR) (intervalo D1) El precio de las acciones de Hermes borra casi todas las subidas del a帽o hasta la fecha, cayendo por debajo de la zona de soporte de Fibonacci de 71,6 en 1.971 euros por acci贸n. No se puede descartar que se ponga a prueba el nivel de 1.840 euros en el corto plazo. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "