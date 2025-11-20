Hoy conoceremos el informe de los NFPs, retrasado por el cierre del gobierno en EE. UU.

El mercado sigue estudiando los excelentes resultados trimestrales de Nvidia presentados anoche. Mientras tanto, los inversores se enfrentan hoy a otra ronda de publicaciones importantes, esta vez macroeconómicas. Hoy conoceremos el informe de nóminas no agrícolas (NFPs) de septiembre, que se retrasó debido al cierre del gobierno y la suspensión de actividades en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la institución responsable de recopilar y publicar estos datos.
Las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal también serán importantes y están previstas tras el informe del mercado laboral. Hoy escucharemos a Hammack, Paulson, Goolsbee y Cook.
Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre
Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)
Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios
Dólar hoy en México sube 0.6% ante señales de desaceleración económica y presión externa
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "