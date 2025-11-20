Hoy conoceremos el informe de los NFPs, retrasado por el cierre del gobierno en EE. UU.

El mercado sigue estudiando los excelentes resultados trimestrales de Nvidia presentados anoche. Mientras tanto, los inversores se enfrentan hoy a otra ronda de publicaciones importantes, esta vez macroeconómicas. Hoy conoceremos el informe de nóminas no agrícolas (NFPs) de septiembre, que se retrasó debido al cierre del gobierno y la suspensión de actividades en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la institución responsable de recopilar y publicar estos datos.

Las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal también serán importantes y están previstas tras el informe del mercado laboral. Hoy escucharemos a Hammack, Paulson, Goolsbee y Cook.