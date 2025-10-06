Hoy se esperan varios discursos por parte del BCE 📄

¿Cuáles son los informes económicos del día que más impactarán en la sesión bursátil?
¿Cuáles son los informes económicos del día que más impactarán en la sesión bursátil?
Entre las publicaciones importantes del día se encuentran las cifras de ventas minoristas de la Eurozona y los discursos de los banqueros centrales, entre los que destaca, De Guindos, Lagarde y el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey.
Calendario económico del día
08:15 : Discurso de De Guindos (BCE)
09:00 : Discurso de Lane (BCE)
09:30 : Datos del PMI de septiembre en Reino Unido
18:00 : Discurso de Christine Lagarde.
18:30 : Discurso de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.
Oracle arrastra a los índices; el oro pone a prueba los 4.000 $ 💰
Decisión de Tasas del RBNZ: El Mercado Espera una Mayor Flexibilización tras el Shock del PIB
Miembros de la Fed destacan cambios estructurales impulsados por la IA; Kashkari y Miran respaldan dos recortes de tasas este año 🔎
La Reserva Federal de Nueva York publica nuevas previsiones que muestran un aumento en las expectativas de inflación a 1 año 🔔
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "