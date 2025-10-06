Hoy se esperan varios discursos por parte del BCE 📄

¿Cuáles son los informes económicos del día que más impactarán en la sesión bursátil?

Entre las publicaciones importantes del día se encuentran las cifras de ventas minoristas de la Eurozona y los discursos de los banqueros centrales, entre los que destaca, De Guindos, Lagarde y el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey.

Calendario económico del día

08:15 : Discurso de De Guindos (BCE)

09:00 : Discurso de Lane (BCE)

09:30 : Datos del PMI de septiembre en Reino Unido

18:00 : Discurso de Christine Lagarde.

18:30 : Discurso de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.