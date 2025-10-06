Leer más
03:20 · 6 de octubre de 2025

Hoy se esperan varios discursos por parte del BCE 📄

Conclusiones clave

¿Cuáles son los informes económicos del día que más impactarán en la sesión bursátil?

Entre las publicaciones importantes del día se encuentran las cifras de ventas minoristas de la Eurozona y los discursos de los banqueros centrales, entre los que destaca, De Guindos, Lagarde y el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey.

Calendario económico del día

08:15 : Discurso de De Guindos (BCE)

09:00 : Discurso de Lane (BCE)

09:30 : Datos del PMI de septiembre en Reino Unido

18:00 : Discurso de Christine Lagarde.

18:30 : Discurso de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.

 

